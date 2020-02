Plusieurs Sixers réagissent à l’acquisition de Glenn Robinson III, Alec Burks

Les Philadelphia 76ers devaient faire quelque chose pour tirer et marquer sur leur banc et ils l’ont fait en échangeant Glenn Robinson III et Alec Burks des Golden State Warriors. L’espoir est que les deux joueurs puissent entrer et fournir une étincelle à l’équipe pour aller de l’avant.

Robinson III affiche une moyenne de 12,9 points, un sommet en carrière, et il tire 40% du fond en 48 matchs avec les Warriors, commençant tous les 48. Il ne mettra pas ces types de chiffres à Philadelphie en raison d’un rôle réduit, mais s’il peut tirer 40% du plus profond du banc, il sera un formidable pick-up.

“Je vais commencer par Glenn Robinson III, bien sûr, le tir, mais défensivement, il a gardé les meilleurs joueurs”, a déclaré le directeur général Elton Brand. «Je sais que c’est une année de carrière et l’équipe dans laquelle il était n’a pas connu une excellente année, mais il jouera pour nous à un niveau extrêmement élevé et il peut tirer le ballon et il est jeune. Il correspond à nos plans. “

Burks a également une saison en carrière avec une moyenne de 16,1 points et il tire 37,5% des profondeurs avec Golden State. Encore une fois, il ne mettra pas ce type de chiffres sur les Sixers, mais il est capable d’avoir de gros matchs comme en témoigne 30 points sur la route le 3 février lors de son dernier match pour Golden State.

“Alec Burks, l’autre jour, je l’ai vu marquer 30 sur la route”, a poursuivi Brand. «Donc, quand j’ai réussi à le faire, c’est un marqueur d’élite, un talent d’élite, il peut atteindre la ligne de faute, peut finir, et il peut aussi jouer en défense pour pouvoir ajouter ces deux-là et signer Norvel (Pelle) , Je pense que cela nous a donné l’impulsion dont nous aurons besoin pour faire un point avant la pause des étoiles et faire un point avant les séries éliminatoires après cela. “

Josh Richardson, qui a combattu Robinson III au collège dans le Sweet 16 en 2014, est ravi de l’ajouter à la liste. Non seulement Robinson peut tirer le ballon, mais il est aussi très athlétique car il a aussi un titre de slam dunk à son nom.

“C’est excitant”, a déclaré Richardson. «Je connais Glenn depuis des années, j’ai joué contre lui au collège. Je l’ai vu en NBA, c’est un joueur agressif, un bon défenseur, très commutable, et Alec fait de même. Il a une année de carrière cette année, donc nous sommes ravis de le recevoir et de le brancher sur ce que nous faisons. Je pense qu’il peut aussi être important pour nous. Ces deux gars vont aller de l’avant. »

Tobias Harris, qui a inscrit le même projet que Burks, a beaucoup de respect pour lui. Les Burks ont en moyenne 20,5 points lors de sa dernière saison au Colorado.

«Juste un grand joueur. Je suis venu dans la ligue avec lui », a déclaré Harris. «C’est un grand buteur, un bon gars hors du rebond qui est capable d’obtenir un seau donc juste sa dynamique et sa rapidité au sol, sa capacité à marquer va nous aider beaucoup. Je suis ravi de jouer avec lui et aussi, Glenn. “

Burks et Robinson III n’ont pas pu faire leurs débuts lors de la victoire à domicile de vendredi contre les Grizzlies de Memphis, mais l’équipe espère qu’ils pourront faire leurs débuts dimanche lorsque l’équipe accueillera les Chicago Bulls.

.