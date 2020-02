Plusieurs Sixers réagissent aux difficultés de Joel Embiid lors de la défaite contre les Celtics

Les Philadelphia 76ers ont eu une nuit difficile dans l’ensemble samedi alors qu’ils tombaient contre les Boston Celtics 116-95 sur la route, mais la seule personne qui a eu le plus de difficultés était la superstar Joel Embiid.

Jouant dans son troisième match de retour après avoir raté neuf matchs en raison d’une rééducation après une intervention chirurgicale sur la main gauche, Embiid a eu une nuit difficile à tirer 1 pour 11 et à marquer 11 points ainsi que quatre revirements. Tous les chiffres d’affaires sont survenus au premier trimestre lorsque Boston les a attaqués avec beaucoup d’énergie et de passion que les Sixers n’ont pas pu égaler.

«C’est une double équipe lourde», a déclaré Ben Simmons. «Ils doublent à chaque fois. C’est aussi difficile quand il y a des gars là-bas qui se débarrassent de la balle et qui vont partout Jo et récupèrent le ballon, donc c’est dur pour lui. “

L’analyse de Simmons a été partagée par le reste de l’équipe car ils ont également convenu qu’il n’était pas en mesure d’obtenir un aperçu clair de cette extrémité du parquet.

«Ils ont doublé et ainsi de suite», a expliqué Tobias Harris. «Je pense simplement que c’était difficile pour lui de prendre le rythme et de démarrer. Nous devons trouver un moyen de lui procurer des paniers faciles, de lui donner de l’élan parce que nous savons que quand il part, cela fait de nous une meilleure équipe. “

Al Horford, qui avait neuf points et neuf rebonds, pensait que Boston avait bien réussi à lui envoyer de nombreux looks différents. Un mélange de doublage et un mélange de beaucoup de schémas défensifs différents.

«Je pense qu’ils ont bien réussi à mélanger les choses», a déclaré Horford. «Nous devons identifier mieux lui faire ballon dans de meilleurs endroits lorsque nous le nourrissons là-dedans et je pense que parfois nous les laissons un peu décrocher, mais ils ont bien réussi à le doubler et à le faire . Il ne pourrait jamais entrer dans un rythme. “

En ce qui concerne le doublage, c’est quelque chose dont l’entraîneur Brett Brown a vraiment besoin de comprendre pourquoi ils ont des problèmes avec Embiid en termes de double.

“Je reconnais le caractère physique de Boston”, a déclaré Brown. «Il n’a pas bien commencé le match avec des revirements. Je pense que nous en avions sept en première période, il en avait quatre, et ils sont venus à lui. Ils l’ont attaqué du ruissellement. Je pense qu’ils étaient physiques avec lui avec une foule. Nous n’avons tout simplement pas bien commencé avec lui. Il avait le premier panier et après cela, je ne pensais pas que nous ayons fait aussi bien le travail que nous devons faire pour lui obtenir le ballon. “

Les Sixers se rendront maintenant à Miami lundi pour affronter le Heat pour tenter de décrocher la première victoire de ce voyage de quatre matchs.

.