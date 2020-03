podcasts, gratitude et mode canapé

Cela fait deux semaines complètes que la NBA a fermé ses portes suite au diagnostic positif de Rudy Gobert, du centre de jazz d’Utah, du nouveau coronavirus qui a bouleversé la vie de tout le monde.

Et les Boston Celtics ont depuis lors été à l’avant-garde pour essayer de stopper la propagation de la pandémie virale par le biais d’annonces de service public, de sensibilisation et simplement pour nous aider à garder notre esprit éloigné du stress de notre propre appartenance partagée alors que nous nous éloignons tous physiquement.

The Celtics Wire raconte ce moment extraordinaire dans les Celtics, la NBA et l’histoire du monde à travers l’objectif des publications des joueurs sur les réseaux sociaux, et alors que nous atteignons la marque des deux semaines sans basket-ball à aucun niveau, nous commençons à nous installer à quelques rainures.

L’attaquant de première année Grant Williams se remémore le basketball de la même manière que la plupart d’entre nous – en regardant des clips en ligne de nos moments préférés.

L’attaquant vétéran Semi Ojeleye manque également de basket-ball.

Alors que Brad Wanamaker était devenu nostalgique de la saison à ce jour, certaines modifications importantes du vidéaste populaire Celtics Tomasz Kordylewski.

Et Tatum a reculé encore plus:

Ainge a décidé que c’était un bon moment pour devenir propriétaire du green…

Pendant que Jaylen utilise son temps pour rester inspiré:

Quand il ne partage pas le canapé chic, c’est:

Le centre recrue Vincent Poirier a pris le temps de discuter avec les médias chez eux en France:

Et le grand homme de deuxième année, Robert Williams, est devenu poétique:

Tout en entrant dans une visualisation de documentaire pendant les temps d’arrêt.

Gordon Hayward a donné une interview sur les jeux en ligne:

Et Tacko Fall a sorti un autre épisode de son podcast et celui de Grant Williams, se concentrant sur le rôle des grands plus traditionnels dans la NBA d’aujourd’hui (demain?).

Le centre Enes Kanter a également diffusé un épisode de son pod – celui-ci sur un sujet touchant toutes nos vies.

Cela a été rude en quarantaine pour lui aussi, inspirant un article sur les animaux en cage.

Mais cette fois ne durera pas éternellement.

Et même si le pire pourrait très bien être devant nous, nous nous avons mutuellement, même à distance.

Accrochez-vous, restez fort, vérifiez les uns avec les autres, et le plus important – soyez bien.

