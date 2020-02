Podcasts SB Nation de Radio Row au Super Bowl 54

Les marques des équipes de SB Nation étaient bien représentées à Miami au cours de la semaine précédant le Super Bowl LIV. Nous avons une tonne de contenu que nous voulons partager avec vous, et vous pouvez trouver des liens vers tout cela ci-dessous.

Pete Sweeney de Arrowhead Pride et Kyle Posey de Niners Nation sont sur les rythmes de l’équipe, vous apportant le plus récent et le plus grand des Chiefs et des 49ers tout au long du match dimanche. RJ Ochoa de Blogging the Boys a passé la semaine sur Radio Row avec la directrice associée de SB Nation, la NFL, Jeanna Thomas, et la productrice exécutive des podcasts, John Gennaro, qui ont eu des conversations fascinantes avec des stars de la NFL, des prospects et d’autres personnalités.

Nous avons mis toute cette couverture ici pour votre plaisir.

Mangold a parlé de son premier concert (Black Sabbath au Nutter Center de la Wright State University quand il avait 13 ans) et a partagé quelques idées sur la température de sommeil idéale pour les monteurs de lignes offensifs.

Turley insiste sur le fait que le cannabis lui a sauvé la vie et il utilise sa plateforme pour aider les autres à en savoir plus sur les bienfaits pour la santé. Il a également partagé son point de vue sur les chefs, les béliers et les saints.

Newhouse a été repêché par les Packers, et il était plus récemment avec les Patriots. Il a parlé de la retraite de Dante Scarnecchia, de ce que Tom Brady aime vraiment et de la manière Patriot.

Todd Fuhrman, analyste des paris Fox

Si vous êtes même intéressé à distance par les paris sportifs, vous ne voulez pas manquer celui-ci. Fuhrman a partagé son point de vue sur la façon dont les cotes sont développées pour les paris sur les accessoires de divertissement du Super Bowl et bien plus encore.

Dr. Jen Welter, première entraîneure dans la NFL

Welter est une pionnière, et son enthousiasme pour uniformiser les règles du jeu pour les jeunes femmes est contagieux. Elle nous parle de son temps en tant qu’entraîneur des Cardinals LB, des 49ers Katie Sowers et de sa fondation Kick (Gl) ass, qui expose les filles au football et aux opportunités STEM.

Jay Glazer, initié de Fox Sports NFL

Glazer a fait la lumière sur le personnage du nouvel entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy. Vous ne voudrez pas manquer son aperçu de l’annonce du Temple de la renommée de Jimmy Johnson, ou son histoire en annonçant à Michael Strahan qu’il n’allait pas être le premier tour du Temple de la renommée.

Chad Millman, directeur du contenu pour The Action Network

Si vous êtes intéressé par les paris sportifs et que vous n’avez pas l’application The Action Network sur votre téléphone, Ochoa et Millman vous convaincront de changer cela dans ce podcast. Chad a également repensé à son projet 256, où il a parié sur chaque match de la NFL en 2019 et a remporté 56% de ces paris.

Akshay Khanna, directeur des sports chez StubHub

Khanna a eu la gentillesse de se joindre à nous pour parler de tout ce qui concerne les billets du Super Bowl et des données qui se cachent derrière. C’est une écoute fascinante et amusante.

D. Orlando Ledbetter et les Falcons ont battu l’écrivain de l’AJJ



Ledbetter a rejoint Thomas sur Radio Row pour parler des perspectives des Falcons en 2020, de l’avenir d’Austin Hooper, et plus encore.

Joe Theismann, ancien champion de Washington QB et Super Bowl

Si Theismann devait choisir entre jouer pour les Niners ou les Chiefs en ce moment, il choisirait toujours Washington. Branchez-vous sur celui-ci pour un excellent aperçu d’un joueur légendaire.

Un hot-dog est-il un sandwich? Le troisième joueur de l’histoire de la NFL à frapper 1000 verges au sol et à recevoir en une seule saison dit absolument non.

Darren Rovell, analyste des affaires sportives pour The Action Network

Rovell a parlé des changements dans les fêtes de la ville hôte du Super Bowl au fil des ans, pourquoi les fans des Saints côtelant les fans des Falcons sur 28-3 n’ont aucun sens, et plus encore. C’est, comme dirait Rovell, un contenu formidable.

Alexa Score, journaliste de la ligne de touche des Vikings

Venez pour un aperçu inégalé des Vikings et restez pour le plaisir. Score est un ancien wakeboardeur professionnel qui aide Thomas à éduquer Ochoa sur les bateaux pontons.

Cynthia Frelund, science des données NFL pour NFL Network

Dans l’une de nos conversations les plus fascinantes de la semaine, Frelund partage comment elle analyse la ligne offensive et les positions de sécurité et bien plus encore.

Daniel Wallach, avocat en droit des jeux et paris sportifs

Nous revisitons Deflategate, la suspension d’Ezekiel Elliott, et discutons du problème actuel avec le lien des Saints avec un procès concernant les abus sexuels sur les enfants contre l’archidiocèse de la Nouvelle-Orléans.

Oliver Luck, commissaire XFL

Si vous redoutez la fin de la saison de football, cette interview avec le commissaire de la XFL, Oliver Luck (oui, il est le père d’Andrew) vous incitera à lancer la nouvelle saison de la ligue le week-end après le Super Bowl.

Jake Fromm, ancien prospect UB QB et 2020

Ochoa et Thomas discutent avec Fromm, AKA Jake de State Farm, de la préparation du brouillon et de ce qu’il regarde sur Netflix, qui est définitivement Grey’s Anatomy.

McLaurin a parlé de jouer chez les pros avec son coéquipier de l’État de l’Ohio Dwayne Haskins, ses perspectives sur l’avenir de Washington sous la direction de Ron Rivera, et des détails sur l’importance du match contre cette équipe dans le Nord pour les Buckeyes.

Jay Ajayi, agent libre NFL RB

Ajayi nous a parlé de son expérience en tant que joueur professionnel de la FIFA, remportant un Super Bowl avec les Eagles, et si sa bague de Super Bowl est plus grande que la bague de fiançailles de Thomas.

Bob Sturm, The Athletic Dallas

Sturm et Ochoa discutent de tout ce qui concerne les Cowboys, y compris les points de vue des fans sur Dez Bryant et les perspectives de l’équipe sous la direction de McCarthy.

Emmitt Smith, Temple de la renommée RB

Ce n’est pas tous les jours que nous recevons un Temple de la renommée pour nous rejoindre pour parler de l’intronisation de Jimmy Johnson dans le Hall, des perspectives sur les Cowboys, et plus encore.

Jason Robbins, PDG de DraftKings

Chaque joueur DFS doit entendre cela. Robbins parle des différents formats disponibles sur DraftKings et des stratégies qui les sous-tendent, ainsi que de la communauté que DFS peut construire.

Beau Tanner, ancien PD BYU et projet de prospect 2020

Votre équipe a-t-elle besoin d’un retour défensif lors du repêchage de 2020? Ensuite, faites connaissance avec Tanner, qui a parlé de son processus de préparation de brouillons et de son émission préférée à regarder en streaming sur Netflix.

Will Cain, ESPN Radio

Ochoa a le sentiment que Aaron Rodgers n’est pas bon, et bien plus encore lors de cette conversation avec Cain.

Keith Ismael, ancien SDSU OL et projet de perspective 2020

Ismael aime cuisiner, il est un grand fan du film Ratatouille, et si votre équipe a besoin d’un joueur de ligne offensive dans le repêchage de 2020, vous serez enraciné pour qu’ils attrapent ce gars.

Le repas de prédilection de Tate? Ailes de dinde, chou vert, macaroni au fromage et pain de maïs. Il est un grand fan de The Office, confirmant encore son bon goût. Tate a rejoint Ochoa et Thomas pour parler de tout cela, ainsi que des Bengals.

Harrison Hand, ancien Temple CB et projet de perspective 2020

Matt Rhule a été l’un des meilleurs entraîneurs en chef au cours de cette intersaison, et il a été saisi par les Panthers de la Caroline au début du processus. Hand, qui a été transféré à Temple de Baylor, partage son point de vue unique sur Rhule ainsi qu’un aperçu de ce à quoi s’attendre de lui dans la NFL.

Patrick Taylor, Jr., ancien Memphis RB et 2020 draft prospect

Quel est le meilleur barbecue à Memphis? Taylor a la réponse dans ce podcast. Il parle de son expérience en tant que WR au lycée et comment ses compétences en course sur route l’aideront dans la NFL, et bien plus encore.

Woods a rejoint Ochoa pour parler de tout ce qui concerne les Cowboys, y compris son intersaison, ses objectifs pour 2020 et la télé-réalité.

Commandant Dan Kitts, pilote principal pour le survol du Super Bowl

Nous ne nous attendions pas à décrocher cette interview, et elle a fini par être l’une de nos préférées de la semaine. Le commandant Kitts sera le pilote principal du survol du Super Bowl, et il a parlé de la planification et de la précision de ce podcast fascinant.

Will Brinson, écrivain senior de CBS Sports dans la NFL

Quelle équipe remportera le NFC East l’année prochaine? Et le NFC South? Quels podcasts la femme de Brinson écoute-t-elle? Will répond à toutes ces questions brûlantes dans notre conversation avec lui sur Radio Row.

Mina Kimes, rédactrice principale d’ESPN

Kimes s’est joint à nous pour discuter des Seahawks, évidemment, et de la façon dont le carrousel quart-arrière pourrait se détacher. Elle a partagé ses excellentes opinions sur Matt Ryan, et bien plus encore. Ce fut l’une de nos conversations préférées de toute la semaine, et vous ne voudrez pas la manquer.

Nous avons également reçu des récapitulations quotidiennes de nos reporters.

Mardi:

Mercredi:

Jeudi: