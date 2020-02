Point de vue de Boston sur l’épreuve de force de samedi contre les Rockets

Les Houston Rockets et les Boston Celtics entrent dans l’affrontement aux heures de grande écoute de samedi en tant que deux des équipes les plus en vogue du basketball.

Les Rockets (38-20) ont remporté cinq matchs de suite et huit de 10. Les Celtics (41-17) ont remporté 11 des 13, avec l’une des deux seules défaites à Houston le 11 février. Les deux sont dans les quatre premiers de leur conférence, et il n’est pas invraisemblable que ce soit un aperçu de la finale de la NBA.

C’est un match digne de la vitrine de la NBA samedi, avec un coup d’envoi prévu à 19h30. Heure centrale de TD Garden à Boston.

Du côté de Houston, gagner sur la route – même avec deux All-Stars 2020 et anciens MVP à James Harden et Russell Westbrook en tête – sera beaucoup plus difficile que la précédente victoire à domicile.

Pour obtenir une perspective extérieure sur le match, nous avons rencontré Justin Quinn – rédacteur en chef de notre site sœur, Celtics Wire – pour une Q&R pour voir ce qui se passe à Boston depuis le dernier match.

Alors, qu’est-ce qui a changé avec les Boston Celtics depuis leur dernière rencontre avec les Houston Rockets?

La même chose s’est produite avec les Rockets, si nous sommes honnêtes. Les deux équipes ont joué certains de leurs meilleurs matchs de basket-ball de la saison depuis que les Celtics ont abandonné leur premier essai aux Rockets de poche «new look», et Boston contre certaines des meilleures équipes de la ligue.

Ils ont battu les Los Angeles Clippers et l’Utah Jazz avec une défaite étroite contre les Los Angeles Lakers en plus de victoires contre les Minnesota Timberwolves et Portland Trailblazers. Il convient également de dire qu’une grande partie de l’impulsion qui a mené à ces victoires était due à l’émergence du swingman de troisième année Jayson Tatum en tant que joueur d’élite aux deux extrémités du terrain.

L’offensive de Tatum, en particulier, a augmenté à un autre niveau depuis son premier signe de tête All-Star, évidemment le regain de confiance nécessaire pour déclencher l’explosion des scores du produit Duke. Il a en moyenne 35,4 points, 8 rebonds et 2 passes décisives par match tout en tirant un ridicule 57,5% depuis le sol et 54,8% à partir de la plage de 3 points depuis que Boston a joué pour la dernière fois à Houston.

Dans le même temps, le gardien de tir de quatrième année Jaylen Brown a enregistré une moyenne de 22,3 points et 6,75 rebonds par match, tout en tirant un score presque aussi impressionnant de 48,3% au total et de 41,5% en profondeur sur le même tronçon. Le centre Daniel Theis a également pris vie avec une moyenne de 15,8 points et 9,2 planches par match depuis la défaite contre les Rockets.

Encore plus impressionnant est qu’ils ont remporté quatre des cinq matchs auxquels ils ont joué dans cette séquence sans le gardien Kemba Walker, qui a soigné un genou douloureux et enflé depuis qu’il a joué dans le match des étoiles NBA 2020.

Mettez tout cela ensemble, et vous avez un cas convaincant pour Boston en tant que deuxième meilleure équipe de l’Est derrière le mastodonte Milwaukee, et – comme Houston – ils semblent avoir cimenté le véritable statut de concurrent en conséquence.

Comment chaque équipe gagne-t-elle, à la lumière de ce que Boston a vu la dernière fois et des mesures prises par les Celtics?

C’est la question à un million de dollars dans la NBA en ce moment, et je mentirais à vos lecteurs si je disais que j’ai la réponse. Cependant, après avoir revu le match, j’ai quelques idées.

Traiter le gardien Russell Westbrook comme un petit centre de balle devrait aider, et Theis est parmi les grands mieux équipés de la ligue pour le faire, s’il peut éviter des problèmes graves – plus à ce sujet, sous peu.

De même, défendre Robert Covington comme une aile, même s’il est techniquement au centre, est également un bon point de départ.

Lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, les ailes ont principalement couvert Westbrook, laissant Covington grande ouverte sur un certain nombre de joueurs. Je soupçonne que renverser l’approche utilisée lors de la dernière réunion devrait aider, mais la plus grande chose que les Celtics peuvent faire pour améliorer leur fortune est de moins encrasser – et de se mettre plus à la ligne. Les 25 déplacements de Boston aux 42 de Houston lors de leur dernière rencontre ont peut-être été aussi décisifs que n’importe quel avantage qui aurait pu être obtenu avec un changement de schéma défensif.

Pour les Rockets, je pense que c’est juste pour continuer avec ce qui a fonctionné la dernière fois, du moins jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Et si ce n’est pas le cas, cela sera probablement dû à la volonté et au succès accrus de Tatum pour attaquer la coupe. Pour cela, le meilleur que je puisse offrir est le doublage agressif qui a retiré le natif du Missouri de son match contre les Lakers.

Que devrions-nous savoir d’autre sur les Celtics depuis la dernière rencontre des équipes?

Le banc a montré des signes de vie ces derniers temps avec Enes Kanter et en particulier Brad Wanamaker, ajoutant un score modeste sur le banc lors des derniers matchs. Wanamaker en particulier a été incroyablement précis, menant la NBA à la fois en pourcentage de 3 points de capture et de tir et en pourcentage de lancer franc. Heureusement pour Houston, il n’a en moyenne pas plus de deux coups sûrs par match – pour le moment.

