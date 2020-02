Polémique d’arbitrage de Dallas Mavericks et protestations de Mark Cuban

Voir, c’est croire. La NBA Il continue de faire face à des controverses arbitraires et à un profond mécontentement de la part de nombreuses franchises en raison d’erreurs inconcevables. Malgré les aides technologiques disponibles, ils continuent de produire des erreurs des enfants dans les jeux décisifs, ce qui peut marquer l’avenir d’une équipe dans la saison. C’est ce que Dallas Mavericks après ce qui s’est passé dans son duel avec Atlanta Hawks le jour du samedi au dimanche, lorsque les collèges ont appelé un gardien de but Finte-Smith dans leur tentative de bloquer un terrain de Young. Ils l’ont examiné, ont procédé à son annulation, mais ont validé ce qui s’est passé ensuite, qui était un panier après le rebond de John Collins. Comment est-il possible de révoquer une décision dans un plug et de valider ce qui s’est passé ensuite? C’est ce que Mark Cuban a demandé sur les réseaux sociaux sur un ton en colère, mais les protestations ont été officiellement interposées.

23/02/2020 04:02

Le propriétaire de la franchise Texas a montré son désaccord via son compte Twitter pour les arbitrages qui se font en championnat

Continuer à lire

“Nous allons revoir tout ce qui s’est passé, à la fois dans le match et les mots du propriétaire du Dallas Mavericks“, a déclaré Mike Bass, porte-parole de la ligue. La protestation présentée par la franchise texane est pratiquement sans précédent, car elle est si dure et brutale qu’elle exige la répétition du match. Adam Silver il a le ballon sur le toit car il doit répondre à la demande des Mavs, mais il pourrait également infliger une punition sévère à Mark Cuban pour ses paroles et pour avoir envahi le tribunal pour protester contre le trio d’arbitrage.

Il y a un terme ouvert pour que les deux équipes présentent des preuves des théories qu’elles défendent dans les cinq prochains jours, après quoi le NBA Vous devrez prendre une décision. Il ne semble pas improbable que vous puissiez atteindre le point où vous avez dû jouer au moins les dernières secondes du jeu. Une profonde crise institutionnelle pourrait se produire si la ligue reconnaît ouvertement cette erreur et est obligée de répondre aux demandes des Mavs, car le nom de l’équipe d’arbitrage serait remis en question pour toujours. Nous devrons être attentifs à ce qui peut arriver.

.