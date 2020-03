Quelques minutes après avoir confirmé le report de la Jeux olympiques de Tokyo jusqu’en 2021, le directeur sportif de l’équipe américaine, Jerry colangelo, ainsi que l’entraîneur, Gregg Popovich, a réaffirmé son intention de poursuivre le projet dans lequel ils sont embarqués et de guider l’équipe américaine à l’épreuve olympique. De plus, ils ont annoncé que tous les matchs amicaux soulevés lors de l’étape d’été et qui allaient servir de préparation, seraient reportés.

.