Portland Trail Blazers – Boston Celtics: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics il a gagné en tant que visiteur Portland Trail Blazers par 106-118 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Detroit Pistons par 107-104. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Los Angeles Lakers par 114-112. Avec ce résultat, Boston Celtics Il a 39 victoires en 56 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage, tout en Portland Trail Blazers, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 26 victoires en 58 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

26/02/2020

Agir à 06:23

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les visiteurs étaient les protagonistes, en fait, ils ont obtenu une course de 12-2 au cours du quatrième et ont terminé avec un 24-28. Par la suite, au deuxième trimestre Boston Celtics Il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du quart de 10-2 et a eu une différence maximale de 11 points (36-47) au cours du trimestre, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-28. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 48-56 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Boston Celtics ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 11-2 et a augmenté la différence à un maximum de 17 points (64-81) et a terminé avec un résultat partiel de 22-29 et un Résultat global 70-85. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe à domicile a de nouveau réduit les distances au tableau d’affichage, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 36-33. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 106-118 en faveur des visiteurs.

Une grande partie de la victoire de Boston Celtics cimenté à partir de 36 points, une passe décisive et cinq rebonds Jayson Tatum et les 24 points, deux passes et sept rebonds de Jaylen Brown. Les 28 points, 10 passes décisives et quatre rebonds de Cj Mccollum et les 18 points, trois passes et 19 rebonds de Hassan Whiteside ils n’étaient pas suffisants pour Portland Trail Blazers Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Portland Trail Blazers les visages seront vus avec Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, dans le prochain match, Boston Celtics jouera contre Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.