Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Dallas Mavericks a remporté la victoire contre Portland Trail Blazers en tant que visiteur pour 125-133 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent gagner à domicile pour Guerriers de l’état d’or par 129-124. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Los Angeles Clippers par 107-110. Avec ce résultat, Dallas Mavericks parvient à s’imposer dans les positions de play-off avec 27 victoires en 43 matchs joués, tandis que Portland Trail Blazers, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 19 victoires en 45 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership des visiteurs, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2 lors du quatrième et ont atteint une différence de 15 points (25-40) et se sont terminés avec un résultat de 37-45. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence et a augmenté la différence à un maximum de 17 points (49-66) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 26-33. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 63-78 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs locaux ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel pendant ce quart de 17-0 et ont conclu avec un résultat partiel de 27-25 et un résultat global de 90-103. Enfin, au cours du dernier trimestre, il a également réduit les écarts Portland Trail Blazers, a réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième, même si elle n’était pas suffisante pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-30. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 125-133 en faveur des visiteurs.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Luka Doncic et Kristaps Porzingis pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 27 points, neuf passes décisives et six rebonds et 20 points, une passe décisive et cinq rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Damian Lillard et Trevor Ariza, avec 47 points, huit passes décisives et six rebonds et 21 points, deux passes décisives et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Dallas Mavericks sera contre Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arena. Pour sa part, Portland Trail Blazers les visages seront vus avec Indiana Pacers dans le Centre de mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.

