Portland Trail Blazers – Detroit Pistons: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Portland Trail Blazers il a gagné à la maison Detroit Pistons par 107-104 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 115-128, tandis que les visiteurs ont également perdu chez eux avec Milwaukee Bucks par 106-126, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de sept défaites d’affilée. Avec ce résultat, pour le moment Portland Trail Blazers Il resterait en dehors des positions de barrage avec 25 matchs gagnés sur 57 joués. Pour sa part, Detroit Pistons, après le match, il serait hors du Play-off avec 19 matchs gagnés sur 58 joués. Suivez le classement NBA après le match.

24/02/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 23-2 et ont atteint une différence de 19 points (30-11) jusqu’à la fin avec un résultat de 40-24. Après cela, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat partiel de 13-27. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 53-51 sur le compteur.

Le troisième trimestre a de nouveau enregistré plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 27-34 et un total de 80-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 15-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-19. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat final de 107-104 en faveur des locaux.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Cj Mccollum et Carmelo Anthony, qui a obtenu 41 points, 12 passes et neuf rebonds et 32 ​​points, une passe décisive et quatre rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Christian Wood et Brandon Knight pour ses actions pendant le match, avec 26 points, une passe décisive et neuf rebonds et 15 points, trois passes décisives et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA Portland Trail Blazers fera face Boston Celtics dans le Centre de mode. De son côté, dans le prochain match, Detroit Pistons sera mesuré avec Denver Nuggets dans le Centre Pepsi. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.