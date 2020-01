Portland Trail Blazers – Houston Rockets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Portland Trail Blazers prévalu à la maison pour Houston Rockets par 125-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Indiana Pacers par 139-129 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile Utah Jazz par 117-126. Avec ce résultat, pour le moment Portland Trail Blazers Il resterait en dehors du play-off avec 20 victoires en 47 matchs. Pour sa part, Houston Rockets, après le match, toujours en position de barrage avec 29 victoires en 46 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

30/01/2020

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains des visiteurs, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce trimestre de 14-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 12 points (20-32) et ont conclu avec un résultat de 30-36 . Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 17-2 au cours du quatrième et a étendu la différence à un maximum de 12 points (63-51) au cours du quatrième. , qui s’est terminé avec un résultat partiel de 41-24. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 71-60 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 13-2 et ont eu une différence maximale de 19 points (88-69) jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 26-22 et un résultat global de 97-82. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-1, bien qu’il ne soit pas suffisant pour gagner le match et le quatrième se termine avec un résultat partiel de 28-30 , terminant ainsi le match avec un score final de 125-112 en faveur de l’équipe à domicile.

Une grande partie de la victoire de Portland Trail Blazers cimenté à partir de 36 points, 11 passes décisives et 10 rebonds de Damian Lillard et les 22 points, trois passes décisives et cinq rebonds de Cj Mccollum. Les 39 points, six passes décisives et 10 rebonds de Russell Westbrook et les 18 points, quatre passes décisives et cinq rebonds de James durcit ils n’étaient pas suffisants pour Houston Rockets Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Portland Trail Blazers sera contre Los Angeles Lakers dans le Staples Centerlors du prochain match, Houston Rockets les visages seront vus avec Dallas Mavericks dans le Toyota Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.