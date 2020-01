Portland Trail Blazers – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Portland Trail Blazers réussi à battre à domicile contre Indiana Pacers par 139-129 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Dallas Mavericks par 125-133, tandis que les visiteurs gagnaient à domicile pour Guerriers de l’état d’or par 118-129. Portland Trail BlazersAvec ce résultat, il est actuellement exclu des play-offs avec 19 victoires en 46 matchs. Pour sa part, Indiana Pacers, après le match, parvient à rester en position de barrage avec 30 matchs gagnés sur 46 joués. Suivez le classement NBA après le match.

27/01/2020

À 05:23

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 13-2 au cours du trimestre, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 36-27. Puis, au cours du deuxième trimestre, les locaux ont élargi leur différence et augmenté la différence à un maximum de 11 points (38-27) au cours du quatrième, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 30-29. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 66-56 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Portland Trail Blazers ils se sont distancés sur le tableau de bord, ont atteint une différence de 21 points (103-82) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 40-37 (106-93). Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-2, même si cela n’a pas été suffisant pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 33-36. , terminant le match avec un résultat final de 139-129 en faveur de l’équipe à domicile.

En plus des joueurs de Portland Trail Blazers qui se sont démarqués le plus dans la confrontation étaient Damian Lillard et Hassan Whiteside, qui a obtenu 50 points, 13 passes décisives et six rebonds et 21 points, une passe décisive et 14 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Domantas Sabonis et Jeremy Lamb, avec 27 points, 11 passes décisives et 14 rebonds et 28 points, une passe décisive et deux rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Portland Trail Blazers fera face Houston Rockets dans le Centre de mode. Pour sa part, Indiana Pacers jouera contre Chicago Bulls dans le Bankers Life Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.