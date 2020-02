Portland Trail Blazers – Miami Heat: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Portland Trail Blazers il a remporté la victoire à domicile contre Miami Heat par 115-109 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Utah Jazz par 117-114. De leur côté, les visiteurs ont également perdu Sacramento Kings 105-97, donc après ce résultat, ils complètent une série de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, pour l’instant Portland Trail Blazers Il resterait en dehors des positions de barrage avec 24 victoires en 53 matchs joués, tandis que Miami Heat, après le match, toujours en position de barrage avec 34 victoires en 51 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/10/2020

À 05:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il avait comme dominateur un Portland Trail Blazers, a étendu la différence à un maximum de 11 points (31-20) et a terminé avec un 38-36. Par la suite, au deuxième trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 25-24. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 63-60 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et ont atteint une différence de 14 points (89-75) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 30 -23 et un résultat global de 93-83. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réduit les distances, même s’il ne suffisait pas de remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-26, terminant le match avec un résultat final de 115 -109 en faveur de l’équipe à domicile.

En outre, les acteurs les plus Portland Trail Blazers étaient Damian Lillard et Hassan Whiteside, qui a obtenu 33 points, huit passes et quatre rebonds et 11 points et 17 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Goran Dragic et Jae Crowder, avec 27 points, sept passes décisives et quatre rebonds et 18 points, trois passes décisives et 11 rebonds respectivement.

Dans le prochain crash de la compétition Portland Trail Blazers fera face Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Smoothie King Center. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Miami Heat les visages seront vus avec Guerriers de l’état d’or dans le Chase Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.