Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans il a gagné en tant que visiteur Portland Trail Blazers par 115-128 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux perdus à domicile contre Grizzlies de Memphis 111-104, donc après le match, ils effectuent une série de quatre défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont également perdu à domicile avec Oklahoma City Thunder par 118-123. Avec ce résultat, pour l’instant Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il resterait en dehors des positions de barrage avec 23 matchs gagnés sur 55 joués. Pour sa part, Portland Trail Blazers, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 25 victoires en 56 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier trimestre, il avait l’équipe visiteuse comme protagoniste et dominateur, en fait, il a réalisé un partiel 11-2 et a atteint une différence de 12 points (17-29) et a terminé avec un 35-40. Puis, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un autre partiel dans ce quart de 11-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 15 points (50-65) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 28-33. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 63-73 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont atteint un partiel au cours de ce trimestre de 12-0 et ont marqué la différence maximale (19 points) à la fin du quatrième et le trimestre s’est conclu avec un résultat partiel de 20-29 et 83-102 du total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont de nouveau réduit les distances au tableau d’affichage, même si cela n’a pas été suffisant pour remporter le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-26. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 115-128 pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Une grande partie de la victoire de Pélicans de la Nouvelle-Orléans a été cimenté à partir de 25 points, trois passes et quatre rebonds de Zion Williamson et les 20 points, neuf passes et deux rebonds de Jrue Holiday. Les 27 points, 10 passes décisives et six rebonds de Cj Mccollum et les 19 points, deux passes et 12 rebonds de Hassan Whiteside ils n’étaient pas suffisants pour Portland Trail Blazers Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA Portland Trail Blazers fera face Detroit Pistons dans le Centre de mode, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera mesuré avec Guerriers de l’état d’or dans le Chase Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.