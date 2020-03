Portland Trail Blazers – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Portland Trail Blazers il a réussi à gagner à domicile pour Soleils de Phoenix par 121-105 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Sacramento Kings 111-123, alors que les visiteurs ont gagné à domicile contre Milwaukee Bucks par 140-131. Portland Trail BlazersAvec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 28 matchs gagnés sur 65 joués. Pour sa part, Soleils de Phoenix, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 26 matchs gagnés sur 64 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/11/2020

À 05:23

CET

SPORT.es

Au premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 13-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 36-28. Ensuite, le deuxième quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 18-25. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 54-53 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a également connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 28-25 et un total de 82-78. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe locale se sont à nouveau distancés, ont atteint une différence de 18 points (119-101) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 39-27. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 121-105 en faveur de l’équipe à domicile.

Au cours de la réunion, il a souligné la participation de Damian Lillard et Hassan Whiteside, qui a obtenu 25 points, sept aides et cinq rebonds et 16 points, une aide et 14 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Devin booker et Dario Saric, avec 29 points, neuf passes décisives et six rebonds et 24 points, deux passes décisives et 11 rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, lors du prochain match Portland Trail Blazers les visages seront vus avec Grizzlies de Memphis dans le Centre de mode, tandis que Soleils de Phoenix cherchera la victoire contre Dallas Mavericks dans le American Airlines Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.