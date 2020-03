Portland Trail Blazers – Sacramento Kings: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Sacramento Kings il a réussi à gagner en tant que visiteur Portland Trail Blazers par 111-123 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Soleils de Phoenix 127-117 et après le match, ils ont complété une séquence de trois défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Philadelphia 76ers par 108-125. Avec ce résultat, pour l’instant Sacramento Kings Il resterait en dehors des positions de play-off avec 28 victoires en 63 matchs joués, tout en Portland Trail Blazers, après le match, il resterait pour le moment hors du Play-off avec 28 victoires en 65 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des Sacramento Kings, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 11-1 et est venue gagner par 19 points (16-35) et a terminé avec un 24-40. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence et a réalisé une différence maximale de 23 points (48-71) au cours du quatrième, ce qui s’est conclu par un résultat partiel de 30-37. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 54-77 points avant la pause.

Au troisième trimestre Portland Trail Blazers Il a réussi à s’approcher du tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 12-1 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-23 (80-100). Enfin, au dernier trimestre, les locaux ont également réduit les distances sur le tableau de bord, réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du trimestre, mais pas assez pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-23 . Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 111-123 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, ils se sont démarqués Bogdan Bogdanovic et Buddy hield pour leur participation au match, après avoir obtenu 27 points, huit passes décisives et cinq rebonds et 22 points, trois passes décisives et trois rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Hassan Whiteside et Cj Mccollum, avec 19 points et 11 rebonds et 19 points, six passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Après avoir gagné, dans le prochain match Sacramento Kings mesurez votre force avec Toronto Raptors dans le Golden 1 Center, tandis que Portland Trail Blazers cherchera la victoire contre Soleils de Phoenix dans le Centre de mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.