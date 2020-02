Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Portland Trail Blazers battre à la maison pour San Antonio Spurs par 125-117 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à domicile avec Denver Nuggets par 127-99, tandis que les visiteurs ont également subi une perte loin de chez eux avec Los Angeles Lakers par 129-102, donc après ce résultat, ils complètent une série de quatre défaites consécutives. Portland Trail BlazersAvec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 24 victoires en 52 matchs joués. Pour sa part, San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 22 victoires en 51 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été marqué par la direction des San Antonio Spurs, en fait, l’équipe a réalisé un partiel 12-2 et a eu une différence maximale de 10 points (25-35) jusqu’à la fin avec un résultat de 27-35. Par la suite, le deuxième quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 32-25. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 59-60 points avant la pause.

Au troisième trimestre, il y a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 27-32 (86-92). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe à domicile a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 11-2 et est venue gagner par 13 points (121-108) et le quatrième s’est terminé. avec un résultat partiel de 39-25. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 125-117 en faveur de Portland Trail Blazers.

En outre, les acteurs les plus Portland Trail Blazers étaient Hassan Whiteside et Damian Lillard, qui a obtenu 17 points, une passe décisive et 23 rebonds et 26 points, 10 passes décisives et deux rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Trey Lyles et Demar Derozan, avec 23 points et 10 rebonds et 21 points, six passes décisives et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Portland Trail Blazers sera contre Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que San Antonio Spurs fera face Sacramento Kings dans le Golden 1 Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.