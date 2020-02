Portland Trail Blazers – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Portland Trail Blazers battre local à Utah Jazz par 124-107 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont battu loin de chez eux contre Los Angeles Lakers par 119-127, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de cinq victoires d’affilée, tandis que les visiteurs ont perdu à domicile avec Denver Nuggets 106-100, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives. Avec ce résultat, pour l’instant Portland Trail Blazers Il resterait en dehors du play-off avec 22 victoires en 49 matchs. Pour sa part, Utah Jazz, après le match, parvient à rester en position de barrage avec 32 victoires en 48 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a obtenu une course de 12-2 et a eu une différence maximale de 13 points (21-34) et a terminé avec un 33-34. Après cela, le deuxième quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 30-19. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 63-53 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les sections locales ont augmenté leur différence, en fait, elles ont atteint un partiel dans ce quart de 13-0 et ont augmenté la différence à un maximum de 18 points (91-73) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-30 (et un total de 94 à 83). Enfin, au dernier trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, est venue gagner par 21 points (120-99), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-24. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 124-107 pour les joueurs de l’équipe à domicile.

En outre, les acteurs les plus Portland Trail Blazers étaient Damian Lillard et Hassan Whiteside, qui a obtenu 51 points, 12 passes et deux rebonds et 17 points et 21 rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Donovan Mitchell et Bojan Bogdanovic, avec 25 points, quatre passes décisives et deux rebonds et 22 points, une passe décisive et deux rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Portland Trail Blazers sera contre Denver Nuggets dans le Centre Pepsi. De son côté, le prochain jeu de Utah Jazz sera contre Denver Nuggets dans le Vivint Smart Home Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.