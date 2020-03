Portland Trail Blazers – Washington Wizards: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Portland Trail Blazers il a réussi à gagner à domicile contre Assistants de Washington par 125-104 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont gagné à domicile contre Orlando Magic par 107-130 et après ce résultat, ils ont complété une séquence de trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Sacramento Kings par 133-126, obtenant un total de quatre défaites au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour l’instant Portland Trail Blazers Il resterait en dehors du play-off avec 28 matchs gagnés sur 63 joués. Pour sa part, Assistants de Washington, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 22 matchs gagnés sur 61 joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/05/2020

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 37-30. Par la suite, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel 11-2 au cours du quatrième et a atteint une différence de 13 points (64-51) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 35-31. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 72-61 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce quart de 13-2 et est venue gagner par 24 points (93-69) et a conclu avec un résultat partiel de 28-18 et 100-79 du total. Enfin, au cours du dernier trimestre Portland Trail Blazers a maintenu sa différence dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-25. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 125-104 pour Portland Trail Blazers.

Une grande partie de la victoire de Portland Trail Blazers a été cimenté à partir de 24 points, deux passes et 16 rebonds de Hassan Whiteside et les 25 points, une passe décisive et cinq rebonds de Carmelo Anthony. Les 29 points, six passes décisives et six rebonds de Bradley Beal et les 21 points, trois passes décisives et quatre rebonds de Davis Bertans ils n’étaient pas suffisants pour Assistants de Washington Je pourrais gagner le match.

Après avoir gagné, le prochain affrontement de Portland Trail Blazers sera contre Soleils de Phoenix dans le Talking Stick Resort Arenatandis que la prochaine réunion du Assistants de Washington sera contre Atlanta Hawks dans le Capital One Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.