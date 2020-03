Porzingis détruit, sans Doncic, les Timberwolves de Juancho

Nouveau triomphe pour Dallas Mavericks, qui en ajoute déjà 37 cette saison. Sans Luka Doncic, qui s’est reposé par décision technique, la franchise texane a battu très timidement les Minnesota Timberwolves (à 20 points d’écart). Le résultat a été 111-91, et le match a eu un nom propre: Kristaps Porzingis.

Le joueur letton a été en charge de diriger l’attaque des Mavs et a fini par être nommé MVP du duel. Dans son marqueur personnel, Porzingis a ajouté 38 points, 13 rebonds, 4 passes décisives, 1 vol, 5 blocs, 13 sur 25 en tirs au champ (52% TC) et 6 sur 14 en triplets (42,9% T3).

Seth Curry Il a servi de deuxième épée. La base offre un niveau très élevé depuis quelques semaines, et cette fois-ci ce n’est pas moins: 27 points, 4 passes décisives et 11 sur 17 en tirs au champ (64,7%). La seule critique du match de Dallas a été le banc, puisque parmi les six joueurs qui ont quitté, ils n’ont ajouté que 14 points au total.

Chez les Timberwolves, le meilleur joueur a été D’Angelo Russell. La base, d’anciens Golden State Warriors, est restée proche du triple double avec 16 points, 9 rebonds et 7 passes décisives. Sans Karl-Anthony Towns, Naz Reid a joué le pivot de départ et a terminé avec 9 points et 12 rebonds.

Enfin, la grande performance de Juancho Hernangómez est à noter. L’Espagnol a réalisé un double double avec 12 points et 12 rebonds le même jour que son frère Willy a réalisé dans le match contre Milwaukee Bucks.

De cette façon. les Mav se consacrent au milieu des séries éliminatoires à l’Ouest et les Timberwolves s’enfoncent encore plus loin dans le puits de la même Conférence.

