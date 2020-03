Porzingis et Giannis sont nommés Joueurs de la semaine

Giannis Antetokounmpo poursuit son rythme effréné avec ses Milwaukee Bucks et la course au MVP. Alors que ceux du Wisconsin ont déjà obtenu une place en séries éliminatoires et sont actuellement la meilleure équipe de la NBA, le Grec a continué d’accumuler des prix pour le joueur de la semaine dans la conférence de l’Est.

Le Grec a obtenu en moyenne au cours des sept derniers jours 28,5 points, 16,5 points et 5,5 passes décisives à côté d’une couverture par match, de sorte que leurs Bucks clôturent un parfait 4-0 et entament une saison de records individuels et collectifs. , y compris Giannis.

Dans la conférence de l’Ouest, le gagnant était Kristaps Porzingis, qui a fait un pas en avant vers le bas de Doncic et a mis un certain nombre de 26,3 points, 11,8 rebonds, 2,5 passes décisives et 2,3 sélections par match pour amener les Mavericks à un total de 3-1 et a aidé Dallas ne reprend pas le combat pour les positions en séries éliminatoires et l’avantage sur le terrain.

Joueurs NBA de la semaine pour la semaine 19.

Ouest: @kporzee (@dallasmavs)

Est: @ Giannis_An34 (@Bucks) pic.twitter.com/P3Xd5H8hxD

2 mars 2020

