Positions qui doivent améliorer les favoris du ring NBA 2020

Le marché de rachats Il a une échéance évidente: le 1er mars. Tout joueur qui a été éliminé avant ce jour peut rejoindre la discipline d’une équipe avant la fin de la saison. C’est pourquoi les grands candidats à l’anneau des NBA 2019/2020 Ils suivent le marché à la recherche de pièces qui complètent leurs effectifs et leur apportent cette valeur ajoutée qui peut apporter gloire à la fraîcheur, physique et immatérielle dans les dernières étapes de la course. Les rumeurs se produisent au cours des dernières heures et de Blogdebasket nous nous sommes demandés ce dont les franchises qui optent le plus ont vraiment besoin.

Milwaukee Bucks

La maxime est de garder le bloc qui rapporte tant de succès, même s’il ne serait pas farfelu qu’ils souhaitent incorporer une base défensive au cas où un événement imprévu se produirait avec George Hill.

Toronto Raptors

Les blessures qui ont tant puni les Canadiens ont fait franchir une étape importante au secondaire. Dans tous les cas, incorporer une pièce périmétrique avec capacité de notation pourrait être important, donc comme pivot de garanties pour donner de la soude Marc Gasol. Hollis-Jefferson a été recyclé à l’intérieur en l’absence des deux intérieurs espagnols, mais il serait pratique de profiter d’un joueur plus naturel dans cette position.

Boston Celtics

Aussi bien que Daniel Theis répond, ceux en vert sont conscients que pour se battre pour le titre, ils ont besoin d’un jeu intérieur renforcé avec quelqu’un qui a la capacité d’intimider, de rebondir et d’attaquer des points. Taj Gibson et Tristan Thompson ont sonné comme de possibles renforts. De plus, sur le périmètre, ils font trop confiance à Brad Wannamaker, dont les performances pourraient baisser en séries éliminatoires.

Miami Heat

Ils se sont plus que rencontrés. Les ajouts de Crowder, Iguodala et Hill leur donnent la possibilité de faire confiance à leurs possibilités, accordant de l’expérience et beaucoup de défense du périmètre.

Philadelphia 76ers

Les ajouts de Glen Robinson III et Alec Burks en savent peu dans une franchise de tireurs passionnés. Aucun d’eux n’est un pur spécialiste du triple, il ne serait donc pas fou de se déplacer pour incorporer une pièce qui apporte l’efficacité du triple.

Indiana Pacers

Le désir d’Oladipo sera effectif lorsque les matchs pour le titre arriveront, étant ce talent plus ce dont Indianapolis aurait besoin pour faire un saut qualitatif. Les autres postes semblent bien couverts.

Los Angeles Lakers

Il semble que la principale revendication des Anges soit de renforcer la défense du périmètre avec un avant-toit élevé et une capacité de rebond. Moe Harkless semble le mieux placé pour rejoindre une équipe convaincue que le flux offensif de ses stars est suffisant.

Denver Nuggets

L’aspiration maximale était d’ajouter un générateur offensif du périmètre et ils l’ont déjà obtenu avec Gerald Green, basé sur le sacrifice de la défense. Napier accorde également de la fraîcheur à l’étranger, mais peut-être aurait-il besoin d’un quatre offensif qui a donné des minutes de qualité pendant la pause de Jokic.

Los Angeles Clippers

Marcus Morris a été la pièce souhaitée pour compléter un modèle qui ne semble pas avoir de fissures. Ils ne devraient pas bouger davantage sur le marché.

Utah Jazz

Ils ont un personnel profond et Quin Snyder ne semble pas enclin à incorporer de nouvelles pièces. Peut-être qu’ils sont quelque peu boiteux à l’intérieur, étant un marqueur à quatre ou cinq remplaçants de garanties ce qu’ils pourraient incorporer.

Houston Rockets

Ils ont déjà fait ce qu’ils avaient à faire avec l’incorporation de Green et Carroll, en plus d’un Covington qui est le plus gros pari. Son jeu intérieur a été diminué avec la marche de Capela, mais il semble que ce soit ce qu’ils recherchaient et à partir de maintenant, la contribution défensive d’un vétéran comme Chandler et d’un faux pivot comme Tucker est ce que vous pouvez attendre des Texans dans ces postes.

.