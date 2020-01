Pour leur faute, les Sixers doivent continuer à hisser les 3 pointeurs

Les 76ers de Philadelphie ont tiré un total de 15 contre 72 en profondeur lors de leurs deux derniers matchs, deux défaites sur route, et au cours de leurs six derniers matchs sur route, ils ne tirent qu’à 25% de la profondeur. Cependant, ils doivent continuer à tirer.

Il est facile de lire cette déclaration et de dire «pas question! Ils doivent arrêter de tirer et entrer dans la peinture! », Mais c’est assez difficile de le faire si les équipes vont emballer la peinture contre vous. C’est pourquoi malgré les problèmes de tir du ballon récemment, ils doivent continuer à le composer à distance.

Par exemple, lors de la défaite de lundi contre les Indiana Pacers, il y avait une possession tardive où Josh Richardson et Ben Simmons ont tenté de faire un pick-and-roll. Al Horford a affiché sur le bloc bas et le jeu a été ruiné en raison du manque d’espacement. Un désespoir de 3 points de Richardson les a libérés en leur possession.

Ce sont des possessions comme celle-ci qui illustrent vraiment pourquoi les Sixers doivent continuer à hisser des pointeurs 3 points. La peinture doit être déballée et espacée pour que Simmons puisse fonctionner ainsi que Horford et Joel Embiid une fois de retour.

Quand on considère le fait que les Sixers ont tiré un pauvre 18 pour 50 sur des tirs non contestés lundi, cela peut être attribué à “ils ont juste raté”. L’entraîneur Brett Brown a rédigé suffisamment de jeux et les joueurs ont exécuté suffisamment pour obtenir 50 regards incontestés sur 89 tentatives de placement total dans la nuit.

“Nous devons juste faire des regards plus ouverts”, a déclaré Tobias Harris, qui a tiré 1 à 5 de profondeur lundi. «Je pense que tout autour, nous n’avons pas bien tiré à partir de trois, nous devons nous y tenir. Mais en même temps, nous devons faire plus de regards, plus de photos que nous obtenons. “

Les Sixers pour la saison tirent à 37,5% des tirs profonds qui sont considérés comme grands ouverts. Le site officiel de statistiques de la NBA considère cela comme des défenseurs à plus de 6 pieds. Ce n’est pas comme si ce nombre allait faire exploser qui que ce soit, mais c’est un nombre qui est respectable et un nombre qui pourrait augmenter avec l’ajout d’un tireur avant la date limite – voyez leur intérêt à ajouter un tireur.

À la fin de la journée, les Sixers doivent trouver un moyen d’espacer le sol et la façon la plus simple de le faire est de continuer à hisser les 3 points. Lundi, ils ont raté beaucoup de regards ouverts et ils ont même eu beaucoup de beaux regards samedi qu’ils ont ratés.

Le basket-ball peut parfois se résumer à un match à faire ou à manquer et lorsque vous ne faites pas de tirs, la meilleure façon de percer est de continuer à tirer.

