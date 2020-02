Pour quoi jouez-vous? – L’Athletic

All-Star Weekend est terminé et quel week-end c’était! Zion Williamson a plié la jante parce qu’il a trempé si fort vendredi soir. Bam Adebayo a montré qu’il avait le plus de compétences de quiconque en NBA. Buddy Hield s’est avéré être le meilleur tireur de la NBA. Et Derrick Jones Jr. nous a éblouis en se révélant être le meilleur dunker de la ligue, même si une fois de plus Aaron Gordon s’est plaint qu’il avait été volé par la suite. Le match et le nouveau format de dimanche se sont avérés être un véritable succès, et le reste de la NBA a obtenu une pause prolongée bien nécessaire alors que les étoiles brillaient tout au long de la célébration de la ligue à Chicago.

Pour certaines équipes, la pause des étoiles est le marqueur de la fin de la saison. Ils peuvent passer l’intersaison, réinitialiser leurs listes et réessayer la saison prochaine. Pour tout le monde, ils jouent toujours pour quelque chose. Et savoir exactement pour quoi vous jouez est important. On ne peut pas avoir les Washington Wizards ou les Chicago Bulls qui s’attendent à disputer une NBA …

