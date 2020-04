Pourquoi Barack Obama est «un ancien résident de Chicago»

Après la première des épisodes 1 et 2 de The Last Dance dimanche, les gens du monde entier se demandaient pourquoi l’ancien président Barack Obama était appelé «ancien résident de Chicago» dans les docuseries.

Le directeur des docuseries, Jason Hehir, a la réponse pour les fans, via EW.com:

Dans une interview, le réalisateur Jason Hehir a souligné qu’il voulait que chaque sujet ait une «connexion organique» avec Jordan et son histoire, au lieu de simplement inclure «autant de personnes célèbres… que possible». Étant donné que Jordan a joué pour les Chicago Bulls, les créateurs du doc ​​ont choisi de mettre en évidence la relation d’Obama avec la ville plutôt que ses réalisations ultérieures.

Les épisodes 1 et 2 des docuseries étaient excellents. Les fans ne peuvent pas attendre dimanche prochain lorsque les épisodes 2 et 3 sortiront.

Toujours dans son interview avec EW, Hehir a expliqué pourquoi c’était le moment idéal pour abandonner les docuseries. Pour rappel, toutes les ligues sportives majeures ont été suspendues en raison de COVID-19.

The Last Dance devait sortir en juin, mais ESPN a décidé de le sortir tôt en raison de COVID-19:

“C’est un divertissement, une évasion et un détournement du stress quotidien des gens, et maintenant le stress quotidien des gens a augmenté de façon exponentielle, étant donné la situation que le monde entier traverse ensemble”, a déclaré Hehir. “Donc, la possibilité de donner aux gens un petit répit en cette période horrible est certainement quelque chose dont nous sommes tous reconnaissants et dont nous nous sentons responsables.”

Pour aller de l’avant avec les docuseries, attendez-vous à voir plus d’Obama et Bill Clinton, qui est appelé «ancien gouverneur de l’Arkansas» au lieu d ‘«ancien président»

Scottie Pippen a joué son basket-ball de lycée dans l’Arkansas tandis que Clinton était gouverneur.