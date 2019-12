Pourquoi Chandler Jones a le meilleur cas pour le joueur défensif de l'année de la NFL

Dois-je croire que Chandler Jones a une chance légitime de remporter le titre de joueur défensif de l'année de la NFL cette saison?

Non, pas vraiment.

Je suis presque sûr que le demi de coin des Patriots, Stephon Gilmore, a déjà bloqué le vote. Et pour être clair, si j'avais un vote, je ne suis pas sûr de ne pas voter aussi pour Gilmore. Il a connu une année fantastique et une grande partie de ce que font les Patriots en défense repose sur le fait que Gilmore est en mesure d'effacer le meilleur receveur de l'équipe adverse du jeu chaque semaine. Alors bon, je comprends.

Mais, une poussée tardive de Jones, qui dirige maintenant la ligue avec 19 sacs, devrait-elle au moins mettre son nom au centre de la conversation?

La vérité est que son nom aurait déjà dû figurer dans ces conversations.

Le match de quatre sacs de Chandler Jones contre les Seahawks a forcé tout le monde à faire attention

Dès que j'ai appris que les Seahawks avaient quitté l'attaquant Duane Brown était sorti la semaine dernière, j'ai immédiatement supposé que son absence allait donner à Chandler Jones la possibilité de se lancer dans la course. Cependant, même je ne m'attendais pas à ce qu'il s'en aille comme ça.

Non seulement il a accumulé quatre sacs dans la journée, mais Jones s'est également retrouvé avec cinq pressions et deux échappés forcés. Alors que certains de ces sacs et pressions étaient probablement directement liés à la sortie de Brown, la vérité est que plusieurs fois Jones a réussi à atteindre Russell Wilson presque à lui seul grâce à des efforts exceptionnels. Wilson a continué d'essayer de tirer son acte breveté de «sorcier», se faufilant autour et à travers le trafic dans le champ arrière pour donner à ses récepteurs larges une chance de découvrir le champ, mais Jones n'en avait rien.

C'est cette pression constante qui a donné à Jones un énorme jeu statistiquement, et avec la rapidité des jeux qu'il a faits, il a également eu une main énorme pour aider les Cardinals à remporter la victoire bouleversée 27-13 dans la semaine 16. Avec tant de choses en jeu pour Seattle en ce qui concerne les implications en séries éliminatoires, il semblait que tout le monde supposait que l'équipe «trouverait un moyen» de gagner. Tout le monde sauf Jones et le reste des cardinaux, bien sûr.

En particulier, Jones était un monstre absolu lors des troisièmes essais. Les Seahawks n’ont été que 1 sur 12 lors des troisièmes conversions, et la pression de Jones a été un élément clé pour les arrêter à sept reprises sur les 11 où ils ont échoué. Les Seahawks étaient bien conscients de la capacité de Jones à gâcher un match avant le coup d'envoi, et pourtant, même s'ils devaient savoir avec Brown que Jones allait être une menace énorme, ils ne trouvaient toujours pas de moyen de le ralentir.

Jamarco Jones, un choix de cinquième ronde en 2018, a été le gars qui a tiré la courte paille pour remplacer Brown la semaine dernière. Malheureusement, le troisième départ de sa carrière s'est avéré mémorable pour toutes les mauvaises raisons. Il était certainement surpassé, mais à leur crédit, les Seahawks ont essayé de lui envoyer de l'aide presque aussi souvent qu'ils le pouvaient sans entraver l'infraction.

Cependant, ce n'était qu'un de ces jeux où cela n'avait pas d'importance. Chandler était simplement capable de surpasser tout le monde et de s'assurer que Wilson était mal à l'aise tout l'après-midi. Bruh avait cette lueur comme Bruce Leeroy dans The Last Dragon, et je suis sûr que Jamarco devait se sentir un peu comme Sho’nuff à la fin de ce film.

Dans la bataille des Jones, Chandler a donné à Jamarco ce travail dimanche de presque toutes les manières imaginables. Il l'a battu avec des jets de taureau, des bras longs, des éclats croisés et des bras. Quand il a été terminé et que les dégâts ont été faits, vous avez peut-être confondu Jamarco avec un Burger King, car il a définitivement laissé Chandler faire les choses.

Avec 19 sacs à ce jour, Chandler Jones a rejoint la société d'élite

Oui, je vais être un peu mesquin maintenant et rappeler à tout le monde que j'ai déjà dit que Jones avait ce genre de saison en lui plus tôt cette année. J'ai également supplié tout le monde de commencer à faire attention parce que cet homme est criminellement sous-estimé à ce stade. Maintenant, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit puisque je l'ai déjà dit si éloquemment une fois, mais je dis simplement que vous devriez tous avoir écouté.

Bien qu'il soit impressionnant pour moi que Jones ne semble pas affecté par le manque relatif de notoriété que ses réalisations sur le terrain lui ont valu jusqu'à présent, je commence à être carrément offensé. Il mérite beaucoup mieux étant donné qu'il continue de se présenter chaque semaine et de faire des pièces, quelles que soient les circonstances. Heureusement pour lui, sa journée incroyable contre les Seahawks oblige fondamentalement tout le monde à parler de lui maintenant.

Juste pour que vous le sachiez, seuls 17 autres joueurs ont même atteint 19 sacs en une saison.

Pensez-y. Il semble que parfois les fans et peut-être même certains médias ont une idée irréaliste de la façon dont il est facile d'obtenir des sacs à deux chiffres ces jours-ci, même maintenant que la NFL est devenue une ligue de passage pour la plupart. Certains de vos accélérateurs de passes préférés ne l'ont jamais fait. Von Miller n'a pas atteint 19 sacs en une saison. Dwight Freeney et Julius Peppers ne l'ont jamais fait non plus.

Même si Jones ne touche pas le quart-arrière des Rams Jared Goff ce dimanche, il a déjà connu l'une des meilleures saisons qu'un rusher de bord ait jamais connue en ce qui concerne le limogeage du quart-arrière.

Comme je l’ai dit auparavant, Gilmore a également renoncé et je ne veux pas le frapper, mais permettez-moi de jouer le rôle de l’avocat du diable. Je pourrais souligner qu'il y a actuellement deux autres joueurs à égalité avec lui pour la tête de la ligue en interceptions avec six cette année, tandis que Jones a une bonne avance dans la catégorie des sacs.

Bien sûr, vous pouvez essayer de montrer le sombre bilan de l'Arizona 5-9-1 comme une raison pour laquelle Gilmore mérite davantage le prix, mais posez-vous la question suivante: si J.J. Watt, par exemple, avait 19 sacs et huit échappés forcés cette année et le record des Texans reflétait celui des Cardinals. Pensez-vous vraiment que cela l’aurait empêché d’être le meilleur candidat DPOY?

Vous l'auriez probablement déjà couronné!

Cela peut sembler être une question aléatoire, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, une fois que j'ai vu que Jones a été crédité de quatre sacs dimanche, je suis allé voir où cela a poussé Jones vers le haut de la liste des numéros de sacs de carrière. Il s'avère qu'il a maintenant sauté jusqu'à une égalité pour la 41e place dans l'histoire de la NFL avec un total de 96. Le gars Jones est à égalité à 41 avec?

Le J.J. Watt.

Watt en est à sa neuvième saison, tandis que Jones en est à sa huitième, au fait.

Dans la semaine 17, Chandler Jones a une chance de faire l'histoire de la NFL

Ces quatre sacs ont non seulement placé Chandler Jones dans la ligue, mais l'ont également mis à distance du record de 22,5 en une seule saison détenu par Michael Strahan. Étant donné que dimanche a marqué le quatrième match multi-sacs de Jones cette saison, ce n'est certainement pas hors de portée qu'il pourrait se rapprocher du record de la dernière semaine de la saison. Enfer, ce n'était même pas son premier match à quatre sacs cette année.

De plus, sur les 15 premiers matchs de la saison jusqu'à présent, Jones n'a eu que trois matchs où il n'a pas enregistré au moins un sac de 0,5. Une de ces trois équipes qui l'ont tenu sans sac? Les Seahawks dans la semaine 4. Et nous avons tous vu comment cela a fonctionné pour eux la deuxième fois de la saison.

Pour mémoire, Jones avait un demi-sac lors de la première rencontre des Cardinals contre les Rams cette saison, leur adversaire pour le dernier week-end de la saison régulière 2019. Avec LA étant éliminé des séries éliminatoires, on ne sait pas quel genre d'effort nous allons les retirer cette semaine, de toute façon. L'Arizona a été éliminé depuis un certain temps maintenant, mais comme Seattle l'a découvert, cela n'a pas du tout affecté la motivation de Jones.

N'oubliez donc pas que lorsque vous examinez vos options de matchs de la NFL à regarder ce week-end, vous voudrez peut-être garder un œil sur ce match des Cardinals-Rams pendant que vous y êtes. Vous pourriez bien voir l'histoire se faire si les choses se passent comme Jones, mais même si ce n'est pas le cas, vous aurez une dernière occasion de voir l'un des plus grands rushers de pointe de cette époque, et peut-être jamais, faire son truc cette saison . C'est plus qu'une raison suffisante pour vous connecter, si vous me le demandez.

Oui, il est plus que probable que Chandler Jones ne remportera pas le titre de joueur défensif de l'année, quel que soit le type de smackdown qu'il met sur les Rams ce week-end, mais à tout le moins, je parie qu'il vous montrera pourquoi il aurait dû être votre courte liste tout au long.

Avec un peu de chance, nous n’aurons plus à avoir cette conversation à propos de lui volant sous le radar l’année prochaine.