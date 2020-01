Pourquoi diable les Titans – les TITANS – portent-ils huit (8) récepteurs de large?

Les Titans du Tennessee ont chevauché Derrick Henry loin derrière là où tout le monde pensait que leur plafond pourrait être. Aucune équipe n’a été aussi dépendante de son jeu au sol, et pour une bonne raison. Henry a concocté une course pour les âges, avec 1273 verges au sol entre la semaine 10 et la ronde divisionnaire des séries éliminatoires (un congé de la semaine 11 et de la semaine 16 a maintenu ses matchs alignés avec tous les autres à la suite de sa course en séries éliminatoires profonde ):

Donc, comme vous pouvez le voir, malgré le fait de n’avoir aucune sorte de jeu éblouissant joué, personne n’était même dans le même système solaire que Henry, avec seulement Joe Mixon, Lamar Jackson, Nick Chubb et Aaron Jones s’étant précipités pour la moitié même du nombre mètres comme Henry en ce moment.

En fait, tout au long des annales de l’histoire de la NFL, il semble que la seule fois où quelqu’un s’est précipité pour plus de verges dans un tronçon de huit matchs était quand Adrian Peterson a dépassé 1300 verges au sol lors des huit derniers matchs de la saison régulière de sa saison MVP en 2012. .

Et encore! Pour leur dernier match de saison régulière et en séries éliminatoires, les Titans ont pris la décision de transporter huit receveurs de large sur leur alignement de 53 joueurs. Huit! Il y a une chance réelle qu’aucune équipe ne l’ait jamais fait pendant une période de temps, encore moins environ un mois.

Maintenant accordé, il existe des facteurs en dehors de l’identité stylistique qui pourraient jouer en présence d’un ou plusieurs d’entre eux sur la liste, tels que les prouesses des équipes spéciales, etc. Mais c’est le cas pour toutes les équipes. Et vous ne verrez quasiment jamais aucune organisation devenir aussi lourde à ce poste, même une équipe qui passe la passe qui l’aère 50 fois par match.

C’est tout simplement ironique que l’enfer que l’équipe avec une telle attaque au sol et livre, l’équipe avec un dos florissant à un rythme presque sans précédent, l’équipe qui a joué ses deux premiers matchs éliminatoires avec seulement 2,09 WR sur le terrain par jouer … est également la (première équipe?) à affecter plus de 15% de son effectif à ce poste.