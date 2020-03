Pourquoi Grant Williams de Boston a refusé trois écoles de la Ivy League

La plupart des gens aimeraient entrer dans une école de la Ivy League, mais l’attaquant recrue des Boston Celtics Grant Williams a en fait laissé passer une telle opportunité en sortant du lycée.

En discutant avec son coéquipier et son coéquipier de première année Tacko Fall lors d’un récent épisode de leur podcast partagé – le bien nommé Grant and Tacko Show – le natif de Charlotte a expliqué pourquoi il avait refusé non pas une mais trois de ces offres de la Ivy League.

Bien qu’il ait des cousins ​​- Salim et Damon Stoudamire – dans la NBA, sa famille ne s’attendait pas à ce que Williams s’engage dans cette voie. Et initialement, seules deux équipes collégiales ont recruté le North Carolinian, le Boston College et le Tennessee.

La mère de Williams, ingénieur électricien pour la NASA, espérait que son fils accepterait une offre dans l’un des trois écoles de l’Ivy League qui lui ont proposé son admission – Princeton, Yale ou Harvard.

Mais après avoir fréquenté une école privée voisine connue pour son programme de basket-ball, le futur Celtic est devenu accro au jeu, au point que ses rêves de NBA ont commencé à éclipser les intérêts académiques d’un nerd autoproclamé.

«Ma maman a toujours dit qu’elle croyait en moi. Mais elle ne se souciait pas vraiment du basket. Tout ce qui l’intéressait, c’était les universitaires », a déclaré Williams.

“Donc je me disais:” Je vais le faire pour moi-même. Je vais juste me prouver à moi-même et prouver à tous que je peux le faire. »J’étais toujours tellement énervé à propos de ce que les autres pensaient de moi, mais j’ai juste dit que je serais moi-même et serais moi et j’espère que ça suffit et je vais le faire assez. “

Cela a finalement conduit Williams à choisir les volontaires en raison de sa conviction que le Tennessee était sa meilleure option pour se rendre à la NBA.

Et il s’avère qu’il avait raison, l’entraîneur-chef Rick Barnes aidant à la transformation du corps de l’attaquant et de son approche du jeu, contribuant à façonner le joueur qui est devenu le choix numéro 22 de Boston au repêchage de la NBA 2019.

«Ma maman était énervée. Je ne t’ai pas parlé pendant deux mois », a-t-il ajouté.

Sa mère était toujours favorable – elle conduisait des heures et des heures, à travers le pays du Texas pour voir ses jeux – mais étant donné ses antécédents, il est compréhensible pourquoi elle était aussi énervée qu’elle l’était au départ.

Pourtant, il est clair qu’aujourd’hui encore, être un athlète professionnel n’a pas changé la façon dont Williams continue d’embrasser son côté intellectuel, que ce soit dans son intérêt pour le jeu de société ultra-ringard Catan, ou même dans son analyse du basket-ball.

Bien qu’il ait peut-être quitté l’Ivy League pour ses études de premier cycle, il a toujours obtenu des études supérieures s’il envisageait un retour à l’enseignement supérieur après le basket-ball.

