Pourquoi «He Got Game» est le meilleur film de basket-ball de tous les temps – The Athletic

C’est confirmé.

J’ai regardé “White Men Can’t Jump” pour faire un podcast avec House of Strauss sur le film. Je m’en suis souvenu comme d’un film amusant mais j’ai été un peu déçu par la ré-observation. De toute évidence, j’étais beaucoup plus facile à satisfaire à l’époque. Je suis aussi le même gars qui, après avoir copié “High School Musical” à ma préadolescente, lui a présenté “Space Jam” et l’a désactivé à mi-chemin parce que nous nous ennuyions tous les deux. Donc je suis devenu dur avec les films de cerceau dans ma vieillesse.

Maintenant, “He Got Game”, c’est depuis longtemps mon film de basket préféré. “Love and Basketball”, “Finding Forrester” et “Hoosiers” sont juste là-haut sur ma liste. Mais «He Got Game» était toujours en tête, pour des raisons que je vais expliquer. Mais d’abord, je suis retourné le regarder à nouveau. Ça faisait longtemps.

C’est toujours le top.

(Note latérale: L’Athletic diffuse une série de films sportifs. Cela commence …

.