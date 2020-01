Pourquoi Internet NBA se bat contre les «aides à l’écran»

Mardi soir, Rudy Gobert, centre de jazz de l’Utah, s’est distingué. Il a marqué 22 points, saisi 18 rebonds et verrouillé la peinture comme il le fait souvent. L’Utah a remporté une victoire de 118-107 contre les Nets, sa 15e au cours des 16 derniers matchs.

Le lendemain matin, le diffuseur de radio jazz David Locke a tweeté cela.

Triple Double pour Rudy Gobert hier soir

22 points

18 rebonds

10 passes décisives (qui ont créé 23 pts)

4 passes décisives

2 tirs bloqués

1 vol

21 photos contestées pic.twitter.com/n7B5sasocw

– David Locke (@Lockedonsports) 15 janvier 2020

La réaction a été, ahem, source de division. Les fans de jazz semblaient aimer ça. Fans non-jazz … eh bien, consultez tous ces tweets de citation pour un bref échantillon. Le thème général est que les «assistances à l’écran» ne sont pas une véritable statistique, et les tentatives de Locke pour le faire sont ahurissantes, trompeuses, pathétiques et / ou une combinaison des trois.

Comme pour tous les tas de médias sociaux, chaque partie apporte ses propres bagages à la discussion. Ceux qui sont affiliés au Jazz croient qu’ils n’obtiennent pas assez de respect pour leur succès, et Gobert est leur enfant vedette. Son intimidation défensive et son attitude offensive désintéressée sont essentiels au succès du Jazz. Pourtant, quand vient le temps de reconnaître ses contributions individuelles, il passe souvent pour des pairs dont les compétences sont plus faciles à repérer.

Cela dérange surtout Gobert. Lorsque les entraîneurs l’ont exclu de l’équipe des étoiles l’an dernier, il est tombé en panne lors d’une séance médiatique et a lancé un grief amer pour les âges.

Rudy Gobert: “Pour tous les enfants qui regardent, vous leur dites essentiellement que la défense n’a pas d’importance, que gagner n’a pas d’importance.”

– Andy Larsen (@andyblarsen) 1 février 2019

Gobert ne veut pas que quelqu’un pense aux enfants! les plaidoyers ne l’ont pas vraiment attiré par Joe Q. Public en dehors de l’Utah. Si gagner était tout ce dont il se souciait, selon l’argument, pourquoi était-il si contrarié de manquer un honneur individuel? En théorie, Gobert avait raison. Dans la pratique, le fait d’en parler a encore renforcé la réputation de Jazz en tant qu’équipe et base de fans qui se plaignent constamment de ne pas être respectés par les médias et le public nationaux. Personne n’aime les plaignants, nous voici donc.

Avance rapide jusqu’à cette année. Gobert fait à nouveau son truc, le Jazz est à nouveau en hausse, et il n’est même pas dans le top 10 lors du dernier tour des fans des All-Star. Son sort des étoiles dépendra des mêmes entraîneurs qui l’ont ignoré l’année dernière, et il pourrait même passer à côté de son propre coéquipier. Il allait y avoir une nouvelle tempête de feu sur la valeur de Gobert tôt ou tard. Le tweet d’aide à l’écran de Locke était simplement l’essence.

Maintenant, jetez ce contexte de côté. Parlons de l’idée générale présentée par Locke. Parlons des «assistances d’écran».

Est-ce vraiment une chose réelle?

Il est! NBA.com suit les aides à l’écran sur sa page de statistiques avancées et propose cette définition:

Le nombre de fois qu’un joueur offensif ou une équipe définit un écran pour un coéquipier qui mène directement à un objectif de terrain réalisé par ce coéquipier

Vous pouvez le trouver dans la section “Hustle” du site, à côté de paramètres tels que “la plupart des déviations”, “charges tirées”, “balles lâches récupérées”, et bien d’autres. Comme pour toutes les statistiques sur le site, vous pouvez les afficher sous la forme d’un nombre plat (nombre total d’aides à l’écran), d’un ratio par match ou d’un ratio par minute (une minute, 36 minutes, 40 minutes ou 48 minutes). Vous pouvez également voir combien de points en moyenne l’écran d’un joueur contribue au rendement.

Gobert mène la ligue dans les quatre catégories par une large marge, Domantas Sabonis de l’Indiana étant deuxième au total et par match. (Sabonis se classe en fait troisième à la minute, derrière Gobert et … Tony Bradley, le remplaçant de Gobert en Utah. Nous reviendrons sur ce point).

Pouvez-vous me montrer une assistance d’écran à l’état sauvage?

Sûr. NBA.com ne fournit pas de base de données vidéo de chaque assistance d’écran comme il le fait pour d’autres statistiques plus traditionnelles, mais je me sens en sécurité en déclarant que cela a été enregistré comme un seul.

Donc, Gobert obtient le mérite de ne pas bouger pendant que Bojan Bogdanovic a fait tout le travail? Pourquoi cela vaut-il la peine d’être suivi?

Parce qu’il y a beaucoup plus à régler un bon écran que cela, en particulier dans la NBA lourde pick-and-roll d’aujourd’hui. Doug Eberhardt l’a mis en valeur dans cet article SB Nation 2014:

En réalité, la nature du réglage des écrans a changé avec le style des infractions à la NBA. Le choix complet du corps qui écrase les os qui libère un tireur de saut n’est pas toujours aussi important que de forcer le défenseur du screener à prendre une décision qui obligera les autres joueurs de la chaîne défensive à prendre également une décision. Qui aide? Qui aide l’assistant? Dois-je sortir de ce tireur de coin pour faire face au gestionnaire de balle ou à l’homme de roulis? Cela revient toujours à faire prendre une décision à la défense.

Cela dit, qu’est-ce qui fait un bon écran de base? Plus particulièrement, la possibilité d’établir une position athlétique forte avec vos jambes un peu plus larges que la largeur des épaules. Idéalement, vous devriez vous asseoir dans une posture athlétique avec les genoux pliés et le corps immobile, permettant à votre coéquipier de mettre son homme en place et de bien couper votre épaule supérieure. Vos mains peuvent soit recouvrir vos régions inférieures, soit sur votre poitrine. L’écran à l’ancienne de tout le corps.

Lorsque la plupart des fans pensent à de bons écrans, ils s’imaginent que le cribleur arrête le défenseur mort sur ses traces alors que le manipulateur de balle sort de l’écran avec vitesse dans un magnifique lecteur ou un pull-up de milieu de gamme.

Mais c’est la chose: vous ne voulez pas toujours arrêter le défenseur sur le ballon. Parfois, vous voulez forcer le défenseur à franchir l’écran et déclencher le reste de la défense à réagir à votre action. Plutôt qu’un sauteur de moyenne portée de valeur inférieure, vous voulez vous retrouver avec un fort roulis sur la jante, un lancer franc, un pop pour un sauteur ou une passe de drive-and-kick pour un trois incontesté.

Il suffit de regarder le jeu du chat et de la souris que Gobert et Joe Ingles jouent avec les défenseurs pour comprendre que tous les choix ne sont pas identiques. Ingles n’est pas le plus rapide, mais il utilise la compétence de Gobert pour déplacer l’angle de son écran pour se libérer pour les cavaliers ouverts et les conduire au panier. Ces séquences peuvent sembler simples, comme ceci.

Mais ils peuvent aussi ressembler au défenseur qui joue Twister, comme ça.

Ce n’est pas un hasard si la production d’Ingles a explosé depuis son retour dans la gamme de départ de l’Utah. Ce n’est tout simplement pas le même joueur qui fait du pick-and-roll avec un autre grand homme. L’instinct de trouver un moyen d’évaluer statistiquement la flexibilité de Gobert en matière de filtrage est intelligent, et j’applaudis l’effort.

C’est donc une bonne statistique, alors?

Eh bien pas vraiment.

Un problème évident est que le joueur doit encore jouer hors de l’écran pour que le testeur obtienne du crédit. Cela crée de nombreuses situations où l’écran lui-même peut être inefficace, mais le gardien de balle marque quand même. Est-ce que Gobert devrait vraiment obtenir le crédit pour les trois difficiles disputés Donovan Mitchell cloué sur le visage de Kyrie Irving? On pourrait dire que les efforts de Gobert ont en fait gêné Mitchell plutôt que de l’aider.

Et lequel des deux contrôleurs devrait obtenir le crédit pour les «passes décisives» sur ce Mitchell trois? L’écran initial de Royce O’Neal n’a-t-il pas fait la majeure partie du travail?

Citer des écrans aide en tant que classement des meilleurs régleurs d’écran de la ligue est également terriblement trompeur car il suggère que le seul but d’un écran est de permettre au gardien de ballon de se marquer. La réalité est que les écrans sont configurés pour de nombreuses fins différentes, allant des distractions à la création d’opportunités de conduite et de coup de pied pour configurer un troisième (ou quatrième ou cinquième) joueur pour marquer. Comme l’a noté Eberhardt, un bon écran fait son travail lorsqu’il aide l’équipe à marquer, pas nécessairement le joueur individuel.

Un écran comme celui-ci ne serait pas comptabilisé comme une “assistance d’écran”, même s’il a déclenché la passe de retrait d’O’Neal pour les trois de Bogdanovic. Si le but est de déterminer les meilleurs sélectionneurs de la ligue, comment pouvez-vous blanchir le rôle clé de Gobert dans le jeu?

Il y a aussi un troisième problème: les aides à l’écran ne font pas grand-chose en elles-mêmes pour vous parler de l’aptitude et de l’efficacité des paramètres d’écran. Ami du programme, Dave DuFour plaisantait avec ce tweet, mais il est en fait sur quelque chose.

Et si Gobert est juste un chucker d’écran?

Réglage de l’écran de remplissage des statistiques, juste pour les assistances à l’écran.

J’ai besoin d’un peu de contexte

– Dave DuFour (@DaveDuFourNBA) 15 janvier 2020

Rappelons que Tony Bradley, le centre de sauvegarde de l’Utah, a terminé deuxième de la ligue dans la plupart des passes décisives par 36 minutes derrière Gobert. La raison en est simple: l’offensive de l’Utah est construite autour de ses centres qui fixent un écran de balle de gajillion pour faire descendre ses pilotes. Cela signifie qu’ils ont tous deux amplement la possibilité de dépister les aides que les autres gros joueurs n’obtiennent tout simplement pas, ce qui se reflète dans leurs totaux d’assistance à l’écran élevés. La statistique qui est censée refléter les meilleurs sélectionneurs de la ligue finit par refléter ceux qui obtiennent le plus de chances.

Dans un sens, donc, les deux centres Jazz sont des «écrans d’aide au remplissage des statistiques», aussi étranges que cela puisse paraître quand ils décrivent une action aussi désintéressée qu’un écran.

Mais ne pouvez-vous pas dire la même chose des passes décisives?

Absolument! Maintenant, nous sommes sur quelque chose!

C’est le point auquel Locke fait allusion lorsqu’il a suggéré que Gobert avait un «triple double» avec des passes décisives contre les Nets. Les assistances à l’écran peuvent être lourdes de dangers, mais les assistances réelles le sont également. Pourquoi l’une des statistiques fondamentales est-elle utilisée pour les triples doubles et l’autre reléguée dans une section obscure de la page de statistiques avancées de la NBA?

Je suis plus que sympathique à cet argument. Copions et collons chaque contre-argument contre les assistances d’écran ci-dessus, sauf avec quelques petites modifications de mots:

Un problème évident est que le joueur doit encore jouer à l’écran pour passer pour obtenir du crédit. Cela crée de nombreuses situations où le passer elle-même peut être inefficace, mais destinataire marque quand même.

Parait à peu près juste:

L’écran de citation aide à classer les meilleurs joueurs de la ligue passants est également terriblement trompeuse car elle suggère le seul but d’un passer est d’activer la homme le recevant pour se marquer. La réalité est que passe sont fait à de nombreuses fins différentes, allant des distractions à la création de possibilités de conduite et de coup de pied pour configurer un troisième (ou quatrième ou cinquième) joueur à marquer. Comme l’a noté Eberhardt, une bonne passer fait son travail quand il aide l’équipe à marquer, pas nécessairement le joueur individuel.

Ouaip.

Il y a aussi un troisième problème: les aides à l’écran ne font pas grand-chose par elles-mêmes pour vous qui passe aptitude ou efficacité. … Rappeler que T.J. McConnell, Indiana’s sauvegarde meneur, est troisième dans la ligue dans la plupart des passes décisives par 36 minutes de retard James Lebron et Ricky Rubio. La raison en est simple: Indiana’s l’infraction est construite autour de son gardes dribbler beaucoup et faire un gajillion passe pour obtenir son d’autres joueurs une descente. Cela signifie McConnell a de nombreuses occasions de dépister aide les autres protections de point de sauvegarde à dominante moins ball tout simplement pas, ce qui se reflète dans le sien totaux d’assistance écran élevé. La statistique qui est censée refléter le meilleur de la ligue passants finit par refléter ceux qui obtiennent le plus de chances. Dans un sens, alors, McConnell est stat-padding, aussi bizarre que cela puisse paraître quand on décrit une action aussi désintéressée qu’un passer.

Quelques sauts logiques – je ne pense pas que McConnell soit un rembourrage de statistiques, par exemple – mais cela sonne aussi à peu près juste. Alors, pourquoi les «aides à l’écran» sont-elles moquées comme une statistique, mais les «aides» réelles ne le sont pas? C’est une bonne question.

Génial. Alors, ne devrions-nous pas alors faire des assistances d’écran grand public?

C’est une façon de le dire, mais je dirais le contraire. Deux torts ne font pas un bien. Ce que l’aboutisme est un scrooge, même sur un sujet aussi grave que celui-ci.

Si les assistances sont aussi imparfaites que les assistances d’écran, la réponse n’est pas d’élever les assistances d’écran à ce niveau. Tout comme il faut creuser plus profondément que le classement d’assistance pour déterminer les meilleurs passants de la ligue, nous devons également réfléchir de manière plus critique aux meilleurs écrans de la ligue.

Et cela peut se produire sans s’éloigner de l’objectif initial de la statistique: nous aider à valoriser le réglage de l’écran en tant que compétence. Rajon Rondo est connu pour compléter ses totaux d’aide, mais nous sommes tous d’accord pour dire que Rajon Rondo était toujours un excellent passeur. La même chose peut être vraie pour Gobert et son réglage d’écran, et c’est très bien.

En outre, il existe de nombreuses autres façons d’illustrer la valeur de Gobert en tant que joueur. Utilisons-les à la place. Par exemple: