Pourquoi James Wiseman est la perspective la plus polarisante du draft NBA

James Wiseman était considéré comme la recrue n ° 1 en Amérique alors qu'il se dirigeait vers Memphis pour commencer sa carrière universitaire de basket-ball. Il a également été largement projeté comme le premier favori du choix n ° 1 du repêchage de la NBA 2020. La carrière universitaire de Wiseman est maintenant terminée après seulement trois matchs. Au milieu d'une suspension pour un avantage illégal de la NCAA que sa famille a reçu pendant qu'il était au lycée, Wiseman a décidé de renoncer à son admissibilité restante, d'embaucher un agent et de commencer à préparer le projet.

Alors que beaucoup utilisent cela comme une occasion de faire l'éloge des dernières années de l'ère du one-and-done ou de prendre la NCAA à partie pour chasser l'un de ses talents les plus excitants du sport, la plus grande question est de savoir comment Wiseman s'intègre dans la NBA . L'équipe qui le sélectionne à la loterie en juin le fera principalement sur sa cassette de lycée, ses outils physiques et sa foi aveugle.

La vérité est que Wiseman allait probablement être l'un des espoirs les plus polarisants du repêchage, même s'il a joué toute la saison. Alors que l'équipe de repêchage très respectée d'ESPN l'a identifié comme le premier choix n ° 1, il y a des évaluateurs qui étaient partout sur la carte sur son stock à venir à l'université. SB Nation l'a eu comme choix n ° 9 dans notre maquette de juin. D'autres points de vente l'ont eu aussi bas que le numéro 24.

Wiseman a une chance d'être un grand joueur à long terme, et la NBA lui donnera toutes les chances de réussir. Mais comme il quitte le basket-ball universitaire, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est susceptible de recueillir une variété d'opinions des front-office de la NBA.

Les outils physiques de Wiseman sont immédiatement évidents

Wiseman est devenu la recrue consensuelle n ° 1 dans la classe de lycée de 2019, principalement parce qu'il a la construction idéale pour un centre NBA. À 7’1, 240 livres, avec une envergure de 7’6 et une portée debout de 9’3,5, Wiseman a une longueur énorme et un cadre auquel il devrait ajouter du muscle au fil du temps assez facilement.

Wiseman se projette dans un rôle clair de la NBA en tant que protecteur de jante en défense et menace de lob en attaque. Dans une NBA moderne qui est construite autour de gardes qualifiés dans le pick-and-roll, Wiseman devrait être efficace comme screener dans le jeu à deux qui roule dur dans la voie et peut terminer avec un simple dunk ou lay-up. Il est à bien des égards construit comme Dwight Howard, seulement il entre dans la ligue à un moment où les grands hommes ne devraient pas être polis dans le poste parce que ces tentatives ne sont pas si efficaces à l'échelle de la ligue.

La défense de Wiseman devra être sa carte de visite. Les premiers retours lors de ses trois matchs à Memphis étaient prometteurs: il a bloqué trois tirs contre l'État de Caroline du Sud, cinq tirs contre Illinois-Chicago et un tir contre Oregon. Ses trois blocs par match au niveau collégial se comparent favorablement à sa production en tant que joueur de lycée sur le circuit EYBL de Nike, où il a en moyenne 1,9 bloc sur 21 matchs.

Le physique de Wiseman l’aide également sur la vitre, où il devrait être un rebondeur à impact instantané en NBA. Wiseman a enregistré une moyenne de 10,7 rebonds par match au niveau collégial après avoir baissé de 6,8 par match dans l'EYBL.

Wiseman a encore un long chemin à parcourir en attaque

Wiseman va mettre des points juste sur les dunks et les layups autour de la jante. Au-delà de cela, la façon dont son infraction passera au niveau suivant sera l'un des principaux points de discussion sur son projet de stock. Alors que Wiseman a récolté en moyenne 19,7 points par match lors de ses trois matchs à Memphis, il reste des questions importantes sur la façon dont il va marquer en NBA.

Certains évaluateurs pensent que Wiseman a un potentiel à long terme en tant que tireur, mais il ne l'a pas encore pleinement démontré. Wiseman a tenté un pointeur à trois points à Memphis et l'a raté. Dans l'EYBL, il est passé de 4 pour 27 (14,8%) à partir de la plage de trois points en tant que senior en hausse. Le pourcentage de lancers francs est également considéré comme un indicateur important du potentiel de tir futur. Wiseman n'a touché que 55,4% des 101 tentatives de lancer franc sur l'EYBL, mais a été beaucoup mieux à Memphis. Wiseman a renversé 19 des 27 tirs de la ligne de faute pour les Tigers, bon pour un respectable 70,4 pour cent.

Bien sûr, l'offensive ne se limite pas au simple tir. La capacité de Wiseman à terminer les repoussages sera également examinée au microscope. Bien qu'il soit un bon athlète et un rebondeur de qualité, il lui manque le deuxième saut d'élite des meilleurs buteurs de la NBA. Contrairement à un joueur comme l'attaquant des Kings, Marvin Bagley III, qui décolle rapidement du sol, Wiseman prend un certain temps pour charger ses sauts et ses arrivées.

Bien qu'il soit toujours aux normes NBA massives, il n'aura pas un avantage de taille aussi prononcé lorsqu'il arrivera à la NBA. Il va devoir apprendre à marquer de différentes manières. Jusqu'à présent, cela reste un travail en cours.

L'archétype de Wiseman n'a plus autant de valeur qu'auparavant

Il n'y a pas si longtemps, un centre qui avait la physionomie de Wiseman irait n ° 1 au classement général sur la base de son seul cadre. Dans la NBA moderne, cependant, les manipulateurs et les créateurs de balles ont plus de valeur que les grands hommes – en particulier les grands hommes qui ne sont pas des tireurs et des passants polis. La meilleure preuve récente de cela est le débat sur Luka Doncic contre Deandre Ayton et Marvin Bagley III dans le projet de 2018.

Ayton est un point de comparaison intéressant pour Wiseman car ils sont à peu près de la même taille mais ont des jeux complètement différents. Alors qu'Ayton est un marqueur de monstres, Wiseman est clairement supérieur en tant que perspective défensive. Mais même si Ayton maximise son potentiel, il ne sera jamais proche d'avoir le même impact que Doncic. C'est parce que Doncic peut initier l'offensive, créer pour ses coéquipiers et marquer le dribble. Ayton, comme Wiseman, ne fera rien de tout cela en tant que centre traditionnel.

Il n'y a aucune perspective, même proche du niveau de Doncic dans ce projet. Cependant, il y a beaucoup de gardes talentueux qui devraient participer à la loterie. La plupart des équipes qui choisissent en haut du repêchage préféreront probablement un gestionnaire de balle et un initiateur qui joue sur le périmètre parce que ces joueurs ont tendance à fournir le plus de valeur. Les centres sont devenus marginalisés dans la NBA moderne parce que les bons sont disponibles à bas prix sur le marché des agents libres ou plus tard dans le projet. Wiseman est une belle perspective, mais il est juste de se demander quelle valeur a réellement un joueur de son archétype dans la NBA d'aujourd'hui.

Le stock de tirant d’eau de Wiseman bénéficiera d’une classe faible

Le secret le moins bien gardé parmi les évaluateurs de la NBA en ce moment est que le projet de classe 2020 n'est pas si fort. À mon avis, c'est la classe la plus faible depuis 2013, qui est l'année où j'ai commencé à couvrir le projet de NBA pour SB Nation. Ce repêchage restera dans les mémoires pour Anthony Bennett qui est devenu n ° 1, mais il avait également le meilleur joueur du match aujourd'hui, Giannis Antetokounmpo, caché au n ° 15.

Parce qu'il n'y a pas de super perspective comme Doncic ou Zion Williamson disponibles, il est possible que les éclaireurs voient Wiseman comme une valeur sûre d'être un centre productif et se soucieront moins de son ultime avantage. Des équipes comme les Golden State Warriors et les Atlanta Hawks qui ont déjà de grands créateurs offensifs dans la zone arrière pourraient le regarder haut dans la loterie. N'escomptez pas non plus les Cleveland Cavaliers ou les Washington Wizards.

Pourtant, si les gardes de cette classe ont leur avantage, ils fourniront probablement plus de valeur NBA que Wiseman même si Wiseman est un choix plus sûr. Anthony Edwards est mon espoir n ° 1 depuis le début du processus. Cole Anthony, de Caroline du Nord, a connu une année de première année décevante à bien des égards, mais son jeu se traduit toujours bien au niveau suivant s'il peut retrouver sa capacité de tir. Des créateurs comme Nico Mannion et LaMelo Ball intriguent les équipes à la recherche de meneurs de jeu. Les perspectives européennes Theo Maledon, Killian Hayes et Deni Avdija devraient également participer à la loterie.

Wiseman n'a pas bougé vers le haut ou vers le bas du plateau de SB Nation lors de ses trois matchs à Memphis – la moitié arrière du top-10 se sent toujours bien pour un joueur de haut niveau qui ne semble pas avoir une tonne d'avantages à cause de son archétype de position et limites en tant que tireur et passeur. Pour que Wiseman fournisse une valeur maximale, il doit être d'élite sur la défensive. C’est une possibilité, mais la courbe d’apprentissage pour les jeunes de la NBA est si abrupte qu’il ne faut pas compter sur elle. Il existe également de nombreuses autres façons de trouver un centre qui n'impliquent pas l'utilisation d'un choix parmi les trois premiers.

Wiseman est un espoir talentueux qui mérite de figurer dans le top 10. Il ira probablement dans le top-5 et pourrait même devenir n ° 1 dans ce qui n'est pas considéré comme un fort draft. Mais comme il quitte Memphis, les scouts de la NBA souhaiteront avoir plus de ruban adhésif sur lui. Aussi prometteur que soit son avenir, il n'est pas le choix n ° 1 évident que certains le projettent d'être.