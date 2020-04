Pourquoi je suis devenu un fan de sport par beau temps après des années de dureté

Au cours des cinq dernières années, je suis devenu un fan de beau temps d’une équipe sportive avec laquelle j’étais obsédé. Et je dois vous dire: c’est merveilleux.

J’ai grandi accro à regarder le basket, lire sur le basket, jouer au basket (mal), jouer aux jeux vidéo de basket (moins mal), parler de basket. Et mon équipe était les Sacramento Kings. Et les rois ont été horribles presque toute mon enfance. Toute mon enfance? Assez proche.

Je me souviens de la série éliminatoire de 1996 contre les Sonics comme si c’était hier. J’étais un adolescent mais je me sentais comme un enfant de 5 ans le matin de Noël en regardant cette série. Catharsis pure, même en défaite.

J’ai adoré Mitch Richmond et j’ai hué lorsque les Kings ont transmis John Wallace à quelqu’un nommé Predrag Stojakovic. (Un analyste astucieux même alors, c’est vrai.) J’ai pleuré pour Bobby Hurley et j’ai cru en Corliss Williamson plus que quiconque. En tant que personne qui a énormément apprécié les Fab Five, j’étais sur la lune lorsque Chris Webber s’est présenté. J’ai savouré l’époque qu’il a annoncée. À tel point que les blogs sportifs devenant une chose, j’ai créé un site qui est finalement devenu Sactown Royalty, le deuxième blog de la NBA sur SB Nation.

Pendant neuf ans, j’ai dirigé et développé une communauté de fanatiques partageant les mêmes idées. J’ai écrit en détail sur Bonzi Wells, Mike Bibby, Shelden Williams, Desmond Mason, Jason Hart, John Salmon, Francisco Garcia, Mikki Moore, Brad Miller, Spencer Hawes, Jason Thompson, Tyreke Evans, Jimmer Fredette, Hassan Whiteside, DeMarcus Cousins, Isaiah Thomas, Thomas Robinson, Omri Casspi, Donte Greene, Greivis Vasquez, Tyler Honeycutt (RIP), Sylven Landesburg, Orien Greene – Orien Greene a commencé comme meneur lors d’une soirée d’ouverture des Sacramento Kings! Il y avait Justin Williams, Bobby Brown, Chuck Hayes, Kenny Thomas, Shareef Abdur-Rahim, Marcus Thornton, Rashad McCants, Bobby Jackson, Travis Outlaw, Andres Nocioni, Ronnie Price, Quincy Douby et exactement un match de Drew Gooden. Je me suis disputé avec le type play-by-play, deux chroniqueurs locaux, plusieurs journalistes nationaux, le directeur général, le responsable des relations presse, les propriétaires, deux entraîneurs-chefs et la femme d’un entraîneur-chef. (Je pense que j’ai depuis enterré la hache de guerre avec tous sauf pour l’un des entraîneurs en chef, le gars play-by-play et l’un des journalistes nationaux. Je pense. Il est difficile de garder une trace de toutes mes querelles professionnelles. )

J’étais le fan hardcore du mannequin. Je détestais les Lakers avec une ferveur inquiétante. Je regardais chaque match d’une saison de 17 victoires et j’écrivais sur cette horrible équipe 10 fois par semaine. Quand je ne regardais pas ou n’écrivais pas à leur sujet, je pensais à eux. J’espérais qu’un jour je pourrais écrire et rechercher et voir une bonne équipe.

Et si j’avais continué comme ça, j’attendrais toujours.

Début 2014, j’ai remis les rênes de Sactown Royalty à l’équipe qui est maintenant au Kings Herald. J’ai continué à regarder tous les matchs des Kings cette saison-là, même après avoir supprimé l’obligation professionnelle. J’étais toujours un fan inconditionnel des Kings. Mais au cours des deux prochaines années, j’ai arrêté l’obsession. J’ai arrêté de regarder chaque match. J’ai arrêté de penser à l’agence libre, au carrousel des entraîneurs et au repêchage de la NBA d’abord à travers le prisme de ce qu’ils signifiaient pour les Kings. J’ai cessé d’être bouleversé par les faiblesses de la franchise condamnée et j’ai commencé à apprécier à quel point l’équipe était hilarante.

J’ai arrêté de me soucier tellement quand l’équipe m’a donné si peu de choses à faire. Je suis devenu un fan de beau temps.

Avant l’arrêt du coronavirus, j’étais au point où je regardais les Kings autant que je regardais, disons, les pélicans ou les grizzlis (deux équipes assez amusantes à regarder, mais pour lesquelles je n’ai pas vraiment d’intérêt d’enracinement). Si les Kings étaient allumés et que le jeu n’était pas divertissant, je le changerais. S’ils poursuivaient une séquence de défaites de trois matchs, je roulerais des yeux et regarderais les meilleurs moments des Lakers. S’ils gagnaient quelques matchs, si Harry Giles avait un bon relais, si De’Aaron Fox avait l’air en bonne santé pour la première fois depuis des mois, je serais excité. Je me suis permis de profiter des Kings en tant que fan sans m’envelopper dans les pièges de la souffrance lorsque les choses allaient au sud.

Je m’étais déprogrammé d’un fandom obsessionnel en quelque chose qui semble certainement plus sain.

De temps en temps, quelqu’un tweetera sur le fait que je n’ai jamais dû être un vrai fan des Kings depuis que je l’ai abandonné maintenant, alors qu’une décennie de montées maudites. Quelle vision cauchemardesque du fandom, à moins que vous ne vouliez absorber un désespoir infini et éternel, vous le simulez! Le monde souffre suffisamment sans tests de pureté de faux cul autour des passe-temps. Et c’est la clé ici: voyez-vous votre fandom comme une identité ou comme un hobby? C’est la transition que j’ai faite. C’est là que tant de fans qui ne peuvent pas se lancer dans la programmation de la soirée d’ouverture de 2007 mais qui portent le bonnet ou le T-shirt en direct. L’avoir comme identité est tout à fait correct à condition que cela ne vous amène pas à surveiller le fandom, à déterminer qui est assez bon pour être admis aux moments heureux où la misère monte pour l’équipe.

En tant que personne qui portait son fandom comme une seconde peau auparavant et le porte maintenant comme un chapeau, je peux vous dire qu’être un fan de beau temps est une façon tout à fait valable de faire du sport. En fait, si votre équipe punit autant votre psychisme que les Kings l’ont été envers leurs fans, je le recommande!

En fait, si vous êtes intéressé par la conversion, laissez l’arrêt du coronavirus vous dissocier du fandom obsessionnel. Permettez à cette pause de détacher votre identité fandom de votre corpus et de faire en sorte que cette équipe gagne votre loyauté non pas par la simple existence continue mais par le succès ou les bonnes œuvres ou la création du bonheur. Vous ne devez rien aux Knicks, aux Browns, aux Mariners, aux Liberty, à Arsenal, au football de Géorgie, aux Mets, aux Kings, aux Hornets, aux Jaguars, au basket-ball de l’UCLA, aux Sharks ou à l’équipe de football senior des États-Unis. Vous pouvez leur faire essayer de gagner votre fandom et vous épargner de petites misères quand ils continuent à échouer.

L’attrait de la nostalgie et de l’identité et, dans de nombreux cas, le fandom et la géographie du troupeau sont forts. Je comprends et respecte complètement ceux qui ne peuvent pas se débarrasser de la peau. Pour ceux d’entre vous qui restent fans de tous les temps, bonne chance.