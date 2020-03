Pourquoi Jrue Holiday pense que Lonzo Ball est comme un “quart-arrière”

Le nombre de passes décisives du meneur de jeu des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Lonzo Ball est en hausse au cours de la nouvelle année, et son coéquipier en zone arrière Jrue Holiday avait une comparaison appropriée pour décrire son match.

Selon Holiday, la façon dont Lonzo joue «est comme un quart-arrière».

Jrue Holiday, a demandé de décrire le style de Lonzo Ball: “Il ressemble plus à un traditionnel (meneur de jeu), mais mélangé à une nouvelle ère. Les passes qu’il fait sont des passes difficiles. La façon dont il joue est comme un quart-arrière, mais il peut aussi marquer , entrez dans la peinture. Il fait un peu de tout. “

– Jim Eichenhofer (@Jim_Eichenhofer) 29 février 2020

À sa première saison à la Nouvelle-Orléans (et sa troisième année au total), l’ancien non. 2 choix global est en moyenne un sommet en carrière de 11,6 points, 6,1 rebonds et 6,9 passes décisives par match.

Cependant, les deux derniers mois ont été les meilleurs de Lonzo, notamment en termes de recettes. Il a récolté en moyenne 9,1 passes décisives par match en janvier et 8,0 en février. Son ratio d’aide de 39,0 en février est de loin son plus haut de la saison, s’établissant à 35,1 en janvier.

Sans surprise, la présence de Zion Williamson a été utile à Lonzo Ball. Les deux semblent avoir déjà développé une bonne chimie, avec Lonzo en moyenne 8,6 passes décisives dans les 14 matchs que Zion a joué depuis ses débuts le 22 janvier.

L’efficacité de Lonzo et l’arrivée de Zion ont coïncidé avec (ou conduit à) une légère augmentation en jeu pour les Pélicans alors qu’ils poussent tard pour la huitième tête de série dans la Conférence Ouest. Avec les Grizzlies de Memphis (28-31) actuellement au milieu d’un dérapage de cinq matchs perdant à la suite de la blessure de Jaren Jackson Jr., la Nouvelle-Orléans (26-33) est entrée samedi à seulement 2,5 matchs de ce dernier classement en séries éliminatoires.