Pourquoi Kenny Atkinson pensait que Caris LeVert devait participer à un match en petits groupes

Lundi, Caris LeVert a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison pour les Brooklyn Nets. Il a rendu la vie difficile à la star des Suns Devin Booker, qui n’a marqué que 11 points sur un tir à 3 contre 15 (1 pour 4 en profondeur) – le Phoenix Guard avait en moyenne 27,2 points par match sur 51,1% des tirs entrant dans le match de lundi. L’effort de LeVert sur la défensive a aidé les Nets à détenir les Phoenix Suns sous 100 points dans la victoire de 119-97 de Brooklyn.

L’aile des Nets a également eu l’une de ses meilleures performances offensives de 2019-20, marquant un sommet de 29 points pour la saison – égalant son sommet en carrière – sur un tir de 10 pour 20 (2 pour 4 de la profondeur, 7 -pour-7 à la ligne).

La performance de LeVert survient dans la foulée d’une séquence au cours de laquelle il n’a pas marqué un total de 29 points en quatre matchs. C’est son deuxième match de 20 points depuis son retour de chirurgie du pouce. Mais la dernière fois qu’il a marqué 20, c’était le 7 janvier, son deuxième match était de retour.

LeVert a du mal à retrouver pleinement son rythme, depuis son retour. Pourtant, Kenny Atkinson avait le sentiment que l’aile était due à une solide performance, expliquant aux journalistes pourquoi lundi:

C’est vraiment mon histoire avec lui. C’est notre premier-né, non? Nous l’avons repêché et nous l’avons vu jouer au niveau des étoiles pour les étirements. Donc je sais que c’est – nous savons que c’est là quand il se sent en bonne santé.

Atkinson a également admis que sa propre prudence avec LeVert avait peut-être eu un impact sur le garde.

aurait peut-être dû lui laisser un peu plus ses ailes et faire encore quelques erreurs.

Quand Atkinson s’est rendu compte qu’il pourrait retenir LeVert en faisant trop attention, c’est alors qu’il a décidé qu’il était temps de démarrer l’aile – ce qui l’aiderait à mener sa grande soirée lundi.

