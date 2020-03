Pourquoi la négociation du contrat de George Kittle sera difficile pour les 49ers

George Kittle des 49ers de San Francisco est le meilleur endroit serré de la galaxie de la Voie lactée. Je suppose que l’on pourrait faire valoir que Travis Kelce et quelques autres sont dans son stade de récepteur, mais lorsque vous tenez également compte du blocage et de la possibilité de prendre un secondeur et de le faire remonter en deuxième année, ce n’est vraiment pas beaucoup d’une discussion .

Il était également, au pire, le troisième joueur le plus précieux de l’équipe en titre du championnat NFC et est maintenant, au pire, le deuxième plus précieux, après le coup de pied dans la fourche. cou-commerce fantastique de boule de démolition imblocable DeForest Buckner à Indianapolis.

En tant que personne qui aime les Niners avec toutes les fibres de mon être, avec une affinité particulière pour les styles de jeu de retour, je serais navré si Kittle – qui adore déplacer des joueurs de ligne D de 300 livres contre leur volonté et les frapper sur leur cul plus que de marquer de longs touchés – ne passe pas la prochaine décennie avec le club.

Selon tous les témoignages, il ressent la même chose, apparaissant sans le désir de quitter l’entraîneur Kyle Shanahan ou son beau quart-arrière. Sans aucun doute, l’organisation veut obtenir sa signature sur la ligne pointillée d’une nouvelle extension lucrative. Et maintenant, avec l’expiration de son contrat de recrue presque comme il ne reste qu’un an, le Kittle galactiquement sous-payé est autorisé à signer un deuxième contrat. Mais il y a le petit problème embêtant de trouver les finances de ladite extension, et ce sera assez délicat.

Par exemple, le large receveur des Cowboys, Amari Cooper, a accepté les termes d’un nouvel accord de cinq ans d’une valeur de 100 millions de dollars, avec un paiement entièrement garanti de 40 millions de dollars au cours des deux premières années et 20 autres millions de dollars en cas de blessure. À part, comme sa mère, je doute que beaucoup de gens préfèrent avoir Cooper dans leur équipe de football que Kittle. Mais une extension de Kittle en 2020 ne serait pas aussi sexy qu’un montage financier. Parce que la différence de levier est incroyablement vaste.

Alors que Cooper avait frappé le marché libre, les 49ers ont Kittle sous le contrôle de l’équipe pour les trois prochaines années. Le total dû est quelque chose de l’ordre de 25 millions de dollars grâce à la dernière année susmentionnée de son contrat (à un maigre 2,1 millions de dollars), plus deux ans du nombre d’étiquettes de franchise relativement faible. Ce qui est une aubaine absurde pour l’équipe.

De plus, en l’absence d’un nouvel accord à long terme, Kittle porte le risque financier de blessure d’une année à l’autre. Donc, alors qu’il devrait à juste titre briser la marque des hautes eaux actuelle d’Austin Hooper (une moyenne annuelle de 10,5 millions de dollars), tout nouveau contrat doit être juxtaposé dans le contexte des Niners ayant des dibs sur lui pour les trois prochaines années et un paiement total de environ 25 millions de dollars.

Le négociateur de San Francisco, un homme du nom de Paraag Marathe, le sait. Si les 49ers devaient déchirer la dernière année de l’accord de Kittle et le remplacer par celui de Cooper (en d’autres termes, 98 millions de dollars de nouveaux fonds sur quatre ans), cela reviendrait presque à lui donner 75 millions de dollars pour deux saisons supplémentaires au-delà de ce que ils ont actuellement le contrôle de lui pour et absorber le risque financier de blessure et toutes les garanties. Bien que Kittle soit peut-être aussi précieux que n’importe quel non-quart-arrière de la NFL, cela ne se produit pas.

Donc, l’agent de Kittle, Jack Bechta, ne quittera pas la table des négociations avec le type de contrat qu’il aurait si c’était en 2023 et Kittle était un agent libre. Afin de verrouiller de grandes garanties maintenant, de perdre trois ans à supporter le risque de préjudice financier et de faire en sorte que Marathe en vienne à perdre les 8 millions de dollars et plus, Kittle devrait autrement être en moyenne au cours des trois prochaines saisons, certaines concessions financières de Bechta être nécessaire.

Aucune de ces dynamiques n’est unique à cette situation, contrairement à d’autres négociations d’extension pour les stars qui se produisent tout le temps à travers la ligue – bien que le degré puisse être. Et c’est parce que grâce au numéro d’étiquette de franchise bon marché pour les fins de société (10,6 millions de dollars en 2020), il est difficile d’avoir un écart entre la valeur réelle et le numéro d’étiquette de franchise plus grand que celui dans lequel Kittle se trouve actuellement.

Avec, par exemple, un récepteur large ou un pass rusher, l’option de repli de jouer sous le tag n’est pas aussi décourageante quand elle vient avec un prix de près du double de celui de Kittle. Cela signifie que Kittle serait beaucoup plus enclin que les joueurs à d’autres positions à vouloir éviter le tag.

Trouver le bon équilibre pour satisfaire les deux parties peut être complexe, mais espérons que Marathe et Bechta parviendront à trouver un moyen de s’engager dans un baiser de six pieds sur le diagramme financier de Venn d’un nouvel accord à long terme qui maintient Kittle avec le Niners depuis de très nombreuses années.