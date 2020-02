Pourquoi le basket-ball masculin de Baylor est vraiment assez bon pour remporter le championnat national

Baylor a le CV le plus impressionnant du basketball universitaire masculin. La séquence de victoires active de 21 matchs des Bears est maintenant la deuxième plus longue jamais vue par une équipe de Big 12. La séquence a comporté six victoires contre des équipes classées parmi les 50 premiers du classement d’efficacité de KenPom. Il comprend une victoire de 12 points contre le Kansas à Allen Fieldhouse, qui a égalé la plus grande défaite que Bill Self ait jamais connue dans ce bâtiment. Désormais 11-0 en conférence, le départ de Baylor est le meilleur pour une équipe de Big 12 pour ouvrir le jeu de conférence depuis 2011.

Baylor a une équipe constituée pour remporter un titre national. Avec une défense suffocante «sans milieu», quatre gardes incroyables, une polyvalence unique et deux pièces génériques qui pourraient leur permettre de gagner un match en mars ou avril, les Bears sont réels. Il est temps de sauter dans le train en marche.

Après la course de Texas Tech au match pour le titre national la saison dernière, Baylor a choisi d’adopter une version de la défense «sans milieu» de Texas Tech.

Les Bears ont bondi de 71 places par rapport à l’efficacité défensive ajustée la saison dernière. Ils sont actuellement classés n ° 4, soit 19 places et près de huit points par possession de mieux que n’importe quelle défense à l’époque de Scott Drew.

La défense de Baylor a écrasé les meilleures équipes qu’elles aient affrontées. Les Bears ont maintenu le Kansas à leur deuxième plus bas point par possession cette saison. Bien qu’il n’ait commencé personne de plus de 6 pieds 9 pouces, les Bears ont maintenu les géants du Kansas, Udoka Azubuike et David McCormack, à six points.

Peu de défenses ont effondré presque tous leurs adversaires comme Baylor. Le transfert d’Auburn Davion Mitchell pourrait être le meilleur garde défensif du pays, car il s’avère presque impossible de passer, même si Baylor essaie de forcer l’action de base.

Et si les équipes entrent dans la peinture, elles doivent faire face à Mark Vital. Baylor se classe parmi les 35 meilleurs au niveau national pour les tirs autorisés sur la jante, et lorsque les équipes y arriveront, bonne chance:

Avec une reconnaissance du Kentucky, Baylor possède la zone arrière la plus profonde du pays. Ils commencent trois gardes – Jared Butler, MaCio Teague et Mitchell – puis font sortir Devonte Bandoo du banc.

Peu de programmes auraient le luxe de retirer Bandoo du banc. Il tire 41% sur trois. Et les nuits où l’infraction de Baylor n’est pas en cours, il devient une autre arme. À Stillwater, l’Oklahoma State a commencé ridiculement chaud sur le terrain, puis Bandoo a foré 4 des 6 triplets pour ranger les Cowboys.

Jared Butler a été un monstre dans les plus grands moments. Il a joué deux matchs à Allen Fieldhouse et a marqué 53 points. Marcus Garrett est le meilleur défenseur non-Baylor du Big 12, et Butler a passé juste devant lui et l’a fait passer sous un écran contre lui:

Mitchell est un monstre qui arrive au cerceau. Il prend 36% de ses tirs sur la jante et en convertit 64%, selon Hoop-Math. Lorsque le jeu ralentit tard, son habileté à obtenir et à marquer sur la jante rend Baylor presque impossible à défendre:

Ensuite, il y a Teague. Il a marqué au moins 15 points lors des six derniers matchs de Baylor. Et il a été le joueur par excellence de KenPom dans trois matchs sur cinq. Teague peut marquer des actions différentes et en percer trois de bien au-delà de la ligne:

Drew a joué plusieurs alignements différents au cours des deux dernières semaines, et ces alignements signifient que Baylor est adaptable. L’entraîneur des Bears a brisé la vitre de deux de ses meilleures combinaisons offensives lors du jeu des Big 12.

Drew a d’abord joué les quatre gardes de Baylor avec Freddie Gillespie. Cette gamme génère un espacement impressionnant. Gillespie est l’un des meilleurs tireurs à deux points du pays, et Mitchell et Butler sont de gros problèmes lorsqu’ils exécutent des pick-and-rolls. Baylor peut alors lever un tireur, et la défense va laisser quelqu’un ouvert:

Deuxièmement, Drew a finalement éclaté avec Mark Vital au centre, entouré des quatre gardes (The Fival). Vital fixe les écrans incroyablement rapidement, alors Baylor lui en a demandé quelques-uns. Les Cowboys ne pouvaient pas aider Butler ou Bandoo dans le coin, et Mitchell est prêt à battre un homme au dribble:

Le Fival permet également à Butler de se débarrasser du dribble. Baylor a couru beaucoup de coins en haut. L’État de l’Oklahoma a essayé de lire ces écrans et ils ont essayé de les changer. Ces deux options ont échoué. Baylor a juste trop d’espacement avec les quatre gardes, puis Vital se déplace si rapidement qu’il n’y a pas beaucoup d’espoir de défendre cette formation:

À l’approche de la saison, Clark a reçu une tonne de publicité. Andy Katz l’a nommé sa sélection de présaison pour le Karl Malone Award, qui est décerné au meilleur attaquant du pays. Il a également été sélectionné dans l’équipe de pré-saison All-Big 12.

Clark était phénoménal avant une blessure au genou la saison dernière. Il a tiré à 75% sur une distance de deux points et était l’option fiable de Baylor sur le bloc.

Mais cette saison n’a pas été ce qu’il espérait. Alors qu’il se remettait de sa blessure, Clark a dû faire face à un gonflement. Ce gonflement a limité son explosivité et sa capacité à jouer des minutes importantes.

Clark a toujours montré des flashs, et dans le tournoi NCAA, Baylor peut choisir des places limitées pour Clark, en fonction de sa santé:

Mayer se profile également comme un joker d’un match. Le joueur de deuxième année de 6’9 s’est considérablement amélioré en termes de jeu au sein de l’attaque et de la défense de Baylor. Mais comme Taurean Prince – peut-être la meilleure comparaison pour lui – il est toujours un peu sauvage parfois en deuxième année.

Peut-être qu’aucun de ces gars-là ne peut gagner un match pour Baylor en mars, mais si les Bears ont de gros ennuis ou deviennent froids, ils ont ces deux options fiables. Les autres prétendants d’élite n’ont pas un gars comme Clark qui peut flasher son meilleur ballon de basket pendant quelques minutes, ou un gars comme Mayer qui est à un an de tout comprendre mais qui a tout de même compris beaucoup de choses tôt.

Baylor est bien placé pour remporter le championnat national. Il y a dix ans, ils se sont inclinés en finale régionale à Houston face à Duke. Ces Bears n’en avaient pas assez sur la défensive, car ils ont perdu une avance de six points à la mi-temps. Duke coupait les filets une semaine plus tard.

Cette année, les Bears ont une défense écrasante qui détenait 8 des 9 grands 12 adversaires en dessous d’un point par possession. Menés par les quatre meilleurs gardes d’Amérique, ils sont l’une des quatre équipes (Kansas, Duke et San Diego State sont les autres) avec une attaque et une défense KenPom parmi les 25 premiers.

Cela fait 72 ans que Baylor n’a pas joué pour un titre national. Des moments comme celui-ci ne se produisent pas souvent, mais là encore, des équipes comme celle-ci ne le sont pas non plus.