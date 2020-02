Pourquoi le blockbuster du Miami Heat leur profite maintenant et dans le futur – The Athletic

SACRAMENTO, Californie – La chaleur n’a pas été en mesure de faire un geste aussi sexy qu’elle l’espérait avant la date limite de jeudi.

Miami a fait atterrir le vétéran Andre Iguodala, Jae Crowder et Solomon Hill de Memphis en échange de Justise Winslow, Dion Waiters et James Johnson. (Johnson a ensuite été transféré au Minnesota pour Gorgui Dieng, et les Grizzlies auraient l’intention de racheter ou de renoncer aux serveurs.)

Bien sûr, cela aurait été bien si le Heat avait pu conclure un accord pour l’attaquant prolifique Danilo Gallinari.

Mais après trois ans, lorsque Pat Riley a pris de mauvais engagements à long terme avec plusieurs joueurs, le Heat ne voulait pas emprunter une voie similaire.

Avec Winslow, Johnson et Waiters partis, Goran Dragic et Udonis Haslem sont les seuls joueurs restants sur la formation du Heat de leur équipe 2016-2017 qui sont allés 41-41 et ont raté les éliminatoires. Cette saison a conduit le Heat à signer plusieurs accords à long terme qui se sont avérés douloureux …

.