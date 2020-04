Pourquoi le commerce de Carmelo Anthony était une bénédiction déguisée pour Thunder

Dans le grand schéma, la carrière de Carmelo Anthony en tant que membre de l’Oklahoma City Thunder finira par être une note de bas de page peu inspirante dans la carrière d’un Hall of Famer infaillible, mais à l’occasion de l’anniversaire de deux ans du jour où il a joué son dernier match pour la franchise, nous pouvons regarder en arrière l’arrivée d’Anthony à Oklahoma City comme l’un des principaux événements qui relanceraient la reconstruction qui a suivi.

Le jour où Sam Presti a formé un nouveau triumvirat qui donnait aux fans de Thunder l’espoir de rivaliser à nouveau avec les Warriors, il jetait également les bases de l’alignement qui avait été atteint avant que la NBA ne suspende le jeu le 11 mars.

Anthony ne passerait que 78 matchs en bleu Thunder et ferait la moyenne de ce qui était le plus bas en carrière en points (16,2 points) et en pourcentage de buts inscrits. Lors de ce qui était essentiellement son premier jour dans le nouveau bureau, il s’est moqué de l’idée de se lever du banc. Cela a donné le ton pour une saison qui l’a vu lutter pour trouver une efficacité productive. Il n’est pas surprenant qu’il ait été échangé après une seule saison, surtout compte tenu du fait qu’il ne semblait pas avoir intérêt à se retirer des plus de 27 millions de dollars qui lui étaient dus aux termes de son contrat.

Aucun joueur dans la situation d’Anthony ne devrait se retirer, ni s’y attendre, mais c’est une autre histoire pour un autre jour.

En repensant au mandat d’Anthony avec le Thunder, ce qui était peut-être le plus remarquable était ses mots d’adieu.

Leur défaite au premier tour en six matchs contre l’Utah Jazz et leur record de 48-34 en saison régulière ont fait d’Oklahoma City des sous-performants. Le sentiment dominant était que quelque chose devait donner, mais plutôt que de reconnaître que, dans son interview de sortie, Anthony a doublé sa déclaration selon laquelle il n’était pas un joueur de banc et s’est plaint de son rôle, ou de son absence à Oklahoma City.

Il allait jouer pour les Houston Rockets et Portland Trail Blazers, mais pas avant d’être échangé et racheté par les Atlanta Hawks et les Chicago Bulls.

À son crédit, il affirme que ces expériences l’ont humilié, mais si le Thunder pouvait recommencer, ils le feraient probablement. Anthony a directement conduit l’équipe à acquérir Dennis Schroder et leur a peut-être indirectement permis d’extraire une rançon du roi des Rockets en échange de Russell Westbrook.

Tout bien considéré, alors que le Thunder a renoncé à Enes Kanter dans le colis qu’il a envoyé pour Anthony, ils ont effectivement reçu Schroder en échange de lui. C’est probablement un net-plus pour le Thunder.

Plus important encore, cependant – et peut-être pas par coïncidence – quatre jours après l’acquisition d’Anthony par le Thunder, Russell Westbrook a signé une prolongation de cinq ans avec le club. Ce fut un événement largement célébré qui a donné à la franchise une rare victoire dans une brève période pleine de déceptions.

C’est également cette extension qui a aidé à placer le Thunder sur leur trajectoire actuelle.

Westbrook et George finiraient évidemment par être retirés pour les choix de repêchage, mais le transport que Presti a pu extraire des Rockets pour Westbrook (Chris Paul et quatre futurs choix de première ronde) aurait certainement été moindre si Westbrook avait signé une prolongation plus courte. . Il est également plausible que, sans Anthony et la promesse de Westbrook, Anthony et Paul George, il aurait simplement pu partir en tant qu’agent libre après la fin de la saison 2017-18.

C’est un super “Et si?” mais l’acquisition d’Anthony (et George) par Presti a envoyé un message à Westbrook: Presti trouvera toujours un moyen de recruter un concurrent.

Même maintenant, alors que l’équipe a complètement tourné la page, le nouveau Thunder de 2019-2020 a fait exactement cela.

Mais si vous suivez la balle qui rebondit, chronologiquement, l’équipe a échangé pour Anthony, signé Westbrook pour son extension, re-signé George, échangé Anthony, échangé George aux Clippers et ensuite échangé Westbrook aux Rockets.

À la fin, ils sont repartis avec Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, Dennis Schroder, Chris Paul et huit choix de repêchage, entre autres.

Difficile d’être fou de ça.

Cela fait deux ans qu’Anthony n’a pas joué un match pour le Thunder. Mais même quand même, il est facile de dire que ces 78 matchs et l’extension de Westbrook ont ​​été une bénédiction pour l’organisation.

Contrairement à ce que vous pensiez, le Thunder a gagné avec Carmelo.

