Pourquoi le commissaire de la NBA, Adam Silver, ne fait pas le poids face au coronavirus – The Athletic

Le mystère n’a pas été résolu.

Rudy Gobert pourrait être Patient Zero, mais ce n’est que le début – le premier joueur de la NBA connu pour avoir contracté le coronavirus.

Donovan Mitchell était le suivant, avec son test le seul autre positif parmi les 58 qui ont été administrés au contingent de l’Utah Jazz mercredi à Oklahoma City, ont déclaré des sources à The Athletic.

Il y en a probablement plus au sein de leur famille NBA. Beaucoup plus.

Cette réalité a été démentie jeudi soir, lorsque le commissaire Adam Silver a appris lors d’une apparition sur TNT que le Hall of Famer et l’analyste Charles Barkley étaient en quarantaine et avaient été testés pour le coronavirus (à la diffusion de l’émission, le résultat n’était pas connu).

“Je pense que nous en sommes maintenant au point où cela a été déclaré pandémie, et il est pratiquement impossible de le contenir”, a déclaré Silver. «Et ça va se généraliser. En outre, comme (analyste de TNT) Kenny (Smith) l’a dit, la communauté NBA n’est pas à l’abri. Et donc ça va se répandre dans notre communauté aussi. “

Mais comme c’est le cas dans le reste du pays, il y a un obstacle énorme ici qui empêche les officiels de la ligue d’avoir une vision claire de l’ampleur du problème en ce qui concerne leurs joueurs: Pas assez de tests. Et lorsque les propriétaires de la ligue ont tenu un appel avec Silver et son équipe de direction plus tôt jeudi, des sources affirment que deux choses ont été clairement expliquées.

Le calendrier de la ligue serait suspendu pendant au moins 30 jours, avec le plan de réévaluer le paysage sans précédent à ce stade.

Bien que de nombreux propriétaires puissent souhaiter que tous les joueurs de la ligue soient testés afin qu’ils puissent tous avoir une base médicale à partir de laquelle travailler, ce n’est tout simplement pas possible. Pas même pour les riches et les célèbres. Pas encore en tout cas.

Tu ne me crois pas? Prenez-le du Dr Anthony S. Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qui est également membre du groupe de travail sur le coronavirus du président Trump.

“Le système (américain) n’est pas vraiment adapté à ce dont nous avons besoin en ce moment”, a déclaré Fauci lors d’une audience mercredi à Capitol Hill. «C’est un échec. C’est un échec. Je veux dire, admettons-le. “

Le sort de la saison de la NBA importe peu dans le grand schéma des choses, surtout maintenant que cette pandémie menace la santé globale du pays et du monde dans son ensemble. Mais si vous êtes Silver et le reste du cerveau de la ligue, et que vous essayez de savoir si les éliminatoires sont toujours possibles pour cette entreprise de 8 milliards de dollars de revenus annuels, cela aiderait à clarifier le nombre de vos 400 joueurs et plus sont infectés.

Considérez cela comme un récit édifiant: à Sacramento, où le match de mercredi entre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans et les Kings a été annulé quelques minutes avant le dénouement après avoir découvert qu’un officiel du match (Courtney Kirkland) avait travaillé un match de jazz deux nuits auparavant, il y avait était un désir compréhensible de faire tester tous les joueurs des Kings. Mais comme c’est le cas dans la société américaine dans son ensemble, ces tests sont généralement réservés aux personnes qui présentent les symptômes les plus graves ou qui sont connues pour avoir été en contact avec une personne infectée. Le processus de dépistage qui se déroule dans toute la ligue est, essentiellement, né du fait que les tests de coronavirus sont si rares.

Les chiffres ici et dans tant d’autres endroits sont stupéfiants. Selon le Dr Peter Beilenson, le principal responsable de la santé du comté de Sacramento, cité mercredi dans The Sacramento Bee, le comté qui compte environ 1,5 million d’habitants n’a pu tester que «20 personnes par jour». à ce point. Donc non, en d’autres termes, obtenir un verdict sur la santé du 15e homme de votre équipe NBA locale n’est pas une priorité plus importante que de s’occuper des personnes âgées ou des personnes malades.

Bien sûr, tout cela pourrait changer dans un avenir proche.

À Oklahoma City, par exemple, les joueurs et le personnel du Thunder qui ont partagé la Chesapeake Energy Arena avec Mitchell mercredi devraient être bientôt testés pour le coronavirus. Ils n’avaient pas été testés jeudi, lorsque la période de quarantaine de 24 heures conseillée par le Département de la santé de l’Oklahoma touchait à sa fin. D’autres équipes pourraient être en mesure de suivre cet exemple.

Alors peut-être que Silver & Co. aura le type de données sur la santé dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées sur le fait de sauver ou non une sorte de post-saison. Ou peut-être pas. Pour ce que cela vaut, un agent éminent a exprimé jeudi son optimisme quant au fait que les joueurs seraient testés en masse d’ici la semaine prochaine.

Mais pour être sûr à 100%, la NBA devrait-elle alors faire tester à nouveau tout le monde sur une base hebdomadaire ou dans un autre délai?

Nous verrons. Mais jusque-là, Silver & Co. vole principalement à l’aveugle ici. Et cette partie, ne vous y trompez pas, n’est pas de leur faute.

Trouver Patient Zero était une chose. Cependant, obtenir toutes les réponses sur qui est infecté et qui n’est pas à temps pour sauver une saison en est une autre.

