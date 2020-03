Pourquoi le gouverneur de l’Ohio a expulsé les fans des événements sportifs avant les ligues – The Athletic

Mike DeWine est le gouverneur de l’Ohio et le propriétaire d’une équipe de baseball des ligues mineures à Asheville, en Caroline du Nord. Il est également le politicien qui a réalisé avant bien d’autres aux États-Unis la gravité de la pandémie mondiale meurtrière qui a interrompu une grande partie de la vie quotidienne.

Beaucoup de choses ont changé depuis le 10 mars, jour où DeWine a recommandé pour la première fois que les matchs des tournois NCAA, les matchs de la LNH et de la NBA se déroulent dans l’Ohio sans fans. Tout cela semble si évident maintenant, expulser les fans des événements sportifs, puis les arrêter complètement pour essayer de limiter la propagation communautaire d’un virus qui a tué plus de 160 personnes aux États-Unis, et ce n’est pas fini. Chaque événement sportif professionnel et collégial majeur dans le pays a été reporté ou annulé au cours de la dernière semaine, alors que les Américains se préparent à la possibilité de semaines ou potentiellement de mois d’ordonnance de séjour à domicile.

DeWine, qui fait de la politique depuis 40 ans, a été félicité pour son administration agressive, proactive …

