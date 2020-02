Pourquoi le P.J. Tucker des Rockets mérite votre respect – The Athletic

Partout où vous regardez ces jours-ci, les membres clés des Houston Rockets cherchent un petit coup de projecteur supplémentaire.

James Harden et Russell Westbrook ont ​​présenté leur splendeur vestimentaire sur la couverture de GQ. Le propriétaire Tilman Fertitta a expliqué au Austinman américain comment leur stratégie de petit ballon fonctionnait et a même annoncé que son équipe n’avait pas peur des Lakers ou des Clippers.

Le battage médiatique est compréhensible, alors que les Rockets ont remporté six des huit matchs depuis que le directeur général Daryl Morey a décidé de miser sur cette approche qui est si parfaite pour M. Seven Seconds ou moins lui-même, l’entraîneur des Rockets Mike D’Antoni. Ils sont 38-20 en tout et quatrième dans l’Ouest, à seulement deux matchs de la deuxième place de Denver, avec 24 matchs à jouer. Leur calendrier restant est plus facile que celui de toutes les équipes sauf sept.

Mais si quelqu’un doit être à l’avant-plan en ce moment, dire à quiconque écoutera le rôle énorme qu’il joue dans cette expérience de grands cerceaux et pourquoi ses jours …

.