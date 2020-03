‘Pourquoi?’: Le retour de Stephen Curry soulève de plus grandes questions pour la saison régulière de la NBA

Stephen Curry fera son retour jeudi soir contre les Raptors de Toronto. La plus grande question en réponse à cela est: “Pourquoi?”

Les Warriors sont 14-48. Leur nombre tragique pour l’élimination des séries éliminatoires est de quatre, le plus bas de la ligue. Ils sortiront dans deux semaines au maximum. La saison est finie, elle est finie et elle a été désastreuse.

Alors, quel est l’intérêt de ramener Curry et de risquer de nouvelles blessures?

POUR LES GUERRIERS…

La réponse de départ lorsque l’entraîneur-chef Steve Kerr a été interrogé à ce sujet était essentiellement: «Pourquoi pas?»

C’est là que l’optimiste et le cynique en moi s’affrontent.

L’optimiste est d’accord avec tout ce que Kerr a dit ici. Le risque de rechute de Curry est faible à inexistant. Il peut jouer. Les fans veulent le regarder, tant au Chase Center qu’à l’étranger. Dans toutes les discussions qui se poursuivent avec les équipes et leurs partenaires, avec les joueurs et les affaires de la ligue, les fans sont si rarement évoqués – et s’ils le sont, ils sont considérés comme une marchandise.

Jouer au Curry redonne au jeu l’un de ses meilleurs joueurs. Cela rend les sept millions de fois où les Warriors sont à la télévision nationale pour le reste de la saison plus excitants. C’est bon pour le moral de l’équipe alors que les Warriors essaient de comprendre quelles pièces ils gardent de cette saison de zombies et qu’ils abandonnent.

Et je suis sûr que les intentions de Kerr sont pures à cet égard. Le cynique en moi s’interroge cependant sur la partie où Kerr parle des fans qui achètent des billets. Pour être clair, je ne pense pas que Kerr ait une quelconque impulsion vers le côté financier de la décision Curry.

Mais les Warriors auraient pu ramener Curry dimanche ou mardi à Denver. Et au lieu de cela, il revient pour une série de matchs à domicile sur la télévision nationale contre des adversaires de qualité. Son retour fera naturellement augmenter le prix des billets pour ces matchs.

Les Warriors viennent d’emménager au Chase Center, une entreprise qui a coûté des milliards; quelques matchs de prix des billets dopés ne réduiront en rien ces coûts ni l’argent perdu pour les blessures subies par les Warriors cette saison en plus de rater les revenus des éliminatoires.

Mais chaque chose aide, non? Chaque morceau aide à la vente d’abonnements pour l’année prochaine. Chaque élément contribue à la vente de concessions et à éliminer une partie de l’avantage d’une des équipes les plus lucratives de la ligue.

Après tout, ce n’est pas comme récompenser les fans a été un facteur déterminant pour les déplacer d’Oracle Arena à travers la baie, non?

Dans les années où les Warriors tentaient de décrocher un titre, Curry s’asseyait régulièrement pour des matchs sur route, décevant les fans qui venaient le voir. Maintenant, ce n’est pas égal à cette situation. Les Warriors recherchaient un titre et prenaient des précautions sur la base des informations médicales qu’ils avaient sur lui concernant son endurance et sa fatigue.

Mais le fait est que tout cela se résume à une détermination subjective de ce qui est et n’est pas important. La raison pour laquelle certains – pas beaucoup, mais certains – ont remis en question cette décision est que, finalement, ces jeux n’ont aucun sens. Les Warriors risquent une nouvelle blessure à Curry dans des jeux qui n’ont finalement pas d’importance car ils seront à la loterie; ils perdent en fait des cotes à un choix supérieur avec lui jouant et en compétition.

Et cela nous amène à un problème distinct.

POUR LA LIGUE…

La même ligne de pensée qui demande pourquoi Curry joue dans des jeux sans signification est la même qui prend en charge la gestion de la charge et les joueurs assis (ou tranquilles) tout au long de la saison régulière. Il arrive à un élément clé de ce qui ne va pas avec le format actuel de la saison régulière de la NBA.

Tout en saison régulière est uniquement pour autre chose.

