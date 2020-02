Pourquoi l’échéance commerciale de la NBA est susceptible d’être ratée

Prédire ce qui se passera à la date limite de transaction avant son arrivée est une folie. Personne ne sait rien. Mais avec ce préambule à l’écart, veuillez permettre cette prédiction: les festivités de cette année seront probablement ratées.

Des échanges auront lieu, bien sûr. Bien entendu, les rumeurs seront rendues publiques. Mais dans l’ensemble, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les fans devraient s’attendre à un jeudi après-midi relativement calme. Les conversations entre les différents front-office se sont naturellement intensifiées au cours des deux derniers jours, mais plusieurs cadres de l’équipe ont exprimé un sentiment similaire, comme l’un a récemment déclaré à SB Nation: “Je n’ai pas vu le volume d’appels que j’ai l’habitude de voir.”

Tout peut tourner à un sou, mais le climat de cette année ne comporte pas suffisamment d’équipes qui se dirigent dans des directions opposées. C’est un marché de vendeurs s’il y en a eu un, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour chaque franchise qui veut s’améliorer.

Même si la sagesse conventionnelle place trois équipes (les Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers et Milwaukee Bucks) devant tout le monde, les Philadelphia 76ers, Boston Celtics, Utah Jazz, Houston Rockets, Denver Nuggets, Indiana Pacers, Miami Heat, Dallas Mavericks et les Raptors de Toronto sont suffisamment confiants dans ce qu’ils n’ont pas à sacrifier le présent pour l’avenir.

“Je n’ai pas vu le volume d’appels que j’ai l’habitude de voir”, a expliqué un cadre à SB Nation.

Quelques-unes de ces équipes ont eu des discussions précoces, mais certaines refusent de perdre du temps à communiquer les unes avec les autres, sachant très bien à quel point il peut être préjudiciable de conclure une transaction qui pourrait faire monter un adversaire potentiel en séries éliminatoires d’un niveau ou perturber leur propre chimie.

Avec un excédent anormal d’équipes croyant pouvoir tout gagner ou tout au moins faire une course légitime, on pourrait s’attendre à ce que certaines d’entre elles deviennent agressives avant la date limite. Mais le problème ici est que les équipes incitées à vendre leurs vétérans utiles sont plus intéressées par les éliminatoires. Et même si leurs chances de réussir cette saison sont minces, ils ne veulent pas non plus jouer l’année prochaine, sachant à quel point les cours de libre-arbitre de cet été sont difficiles et même à quel point la plupart semblent être sur les perspectives du repêchage. Les propriétaires sont impatients et, dans certains cas, les nouveaux directeurs généraux et présidents d’équipe qui ont récemment commencé à travailler pour un perdant éternel sont plus enclins à ajouter ou à se contenter de soustraire.

Combinez tous ces éléments et ce que vous avez est une large classe moyenne qui croit qu’elle peut atteindre un niveau supérieur au cours des 12 prochains mois; déplacer des joueurs productifs pour des sélections tardives au premier tour ne les y aidera probablement pas. Les Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Washington Wizards, New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies et Portland Trail Blazers sont plus susceptibles de correspondre à ce qu’ils ont (ou même de chercher à se moderniser) les marges) que poussé à acquérir des actifs futurs.

Cela laisse des choix minces des Golden State Warriors, des Atlanta Hawks, des Detroit Pistons, des Timberwolves du Minnesota, des New York Knicks, des Charlotte Hornets, des Chicago Bulls et des Cleveland Cavaliers. Huit équipes, dont plusieurs se considèrent comme faisant partie du groupe ci-dessus (y compris Atlanta, qui essaie d’ajouter un centre – c’est-à-dire Clint Capela – depuis des semaines, et les Knicks, qui pourraient finalement quitter Marcus Morris). Encore une fois, les contributeurs en cours de saison ne seront probablement pas envoyés à un concurrent simplement parce que celui-ci est prêt à renoncer au 25e choix dans un repêchage, personne ne semble être surexcité.

Ces équipes sont mauvaises pour une raison, ce qui signifie qu’il y a une pénurie de joueurs qui peuvent probablement avoir un impact sur la victoire dans une série éliminatoire. Certains de leurs produits les plus connus font l’objet de contrats trop longs, trop chers ou les deux. Les équipes rivales intéressées n’ont pas le salaire structurel pour les acquérir, ou le ventre pour avaler tout cet argent en sachant qu’elles pourraient aller à la chasse aux étoiles à l’été 2021 à la place. (Kevin Love, qui se sentait comme un bon candidat pour une équipe comme Portland ou Utah avant le début de la saison, a maintenant de nombreuses équipes qui croient qu’elles devraient recevoir une compensation pour l’avoir embauché, selon les sources.)

En outre, avec un espace plafond limité cet été, plusieurs équipes répertoriées ci-dessus sont plus confiantes qu’elles ne le seraient généralement dans leur capacité à retenir les agents libres. Par exemple: les Wizards peuvent échanger Davis Bertans, bien sûr, mais ses droits d’oiseaux pourraient être plus précieux pour une équipe qui aura toujours Bradley Beal, un John Wall en bonne santé et aucun espace de plafond au cours des deux prochains étés.

Les Pistons, les Timberwolves et les Pélicans, avec Derrick Rose, Luke Kennard, Jrue Holiday et Robert Covington, peuvent se permettre de maintenir leur prix demandé élevé, sachant que chacun est tenu en haute estime sur un marché qui a très peu de puissance et limité alternatives. Chacun est également sous contrat au-delà de cette année, et suffisamment bien pour aider son équipe actuelle la saison prochaine. Si aucun accord ne survient, aucune de ces organisations ne paniquera.

En général, la direction douteuse que certaines de ces franchises veulent prendre commence au sommet, où les propriétaires de la ligue sont en guerre contre la conscience de soi et la réalité. Il est important de faire des pas avec prévoyance, mais à leurs yeux, étendre délibérément un steak de futilité est hors de question. Les fans frustrés sont pris en compte, ainsi que les jeunes alignements qui pourraient se sentir démoralisés par des offres qui soutiennent la perte au lieu de gagner.

Un autre facteur qui peut refroidir le marché est la réticence à se séparer des futurs choix de repêchage, en particulier ceux de 2022, lorsque les joueurs du secondaire peuvent être éligibles pour entrer dans la NBA. Cette incertitude a contribué à freiner quelques négociations, selon des sources.

Il n’est pas impossible qu’une explosion d’activité se produise au cours des 24 prochaines heures. Marcus Morris, Tristan Thompson, Jae Crowder, Andre Iguodala, Capela, Covington, Luke Kennard, Rose, Marvin Williams, Bertans, Holiday, Gary Harris, Evan Fournier, Thaddeus Young, Alec Burks, Andre Drummond, D’Angelo Russell, et plusieurs d’autres pourraient tous bouger avant le signal sonore de jeudi. Des choses folles ont tendance à se produire dans la NBA, et sans boogeyman Golden State Warriors pendant la course au championnat, il est possible que certaines équipes ressentent la pression de faire tout ce qu’il faut pour tout gagner.

Mais les circonstances sont les circonstances. Le marché est le marché. Il y a un tas de bonnes équipes, un tas d’équipes décentes à mauvaises qui veulent être meilleures qu’elles ne le sont, et quelques équipes qui comprennent leur situation actuelle mais qui n’ont pas ce que les acheteurs veulent ou ne ressentent aucune pression à offrir à un prix raisonnable. Il y a quelques mois, ce délai semblait être une frénésie alimentaire. Ne soyez pas surpris s’il n’y a pas assez de nourriture pour faire le tour.