Pourquoi les Bills, Patriots, Saints, Eagles peuvent être de retour dans les séries éliminatoires de la NFL

Les Texans, Titans, Vikings et Seahawks sont tous qualifiés pour la ronde divisionnaire des séries éliminatoires. Les projets de loi, les patriotes, les saints et les aigles ne le sont pas. Les éliminatoires se poursuivront sans relâche, tandis que les quatre perdants du week-end d’ouverture commenceront leur intersaison.

Ce qui est intéressant maintenant, c’est où vont ces quatre équipes.

Nous parlons souvent d’équipes ayant des «fenêtres» de compétition – des moments où elles sont ravitaillées pour une course au Super Bowl. Cette fenêtre s’est-elle fermée pour l’une des quatre équipes qui ont été rebondies lors du Wild Card Round?

Si l’histoire récente est une indication, la réponse est non. L’année dernière, les quatre perdants du Wild Card Round étaient les Texans, les Seahawks, les Ravens et les Bears. Les trois premières équipes ne se sont pas contentées de revenir aux séries éliminatoires – elles joueront également dans la ronde divisionnaire.

Même s’ils n’ont pas atteint leur objectif ultime, voici pourquoi les équipes des éliminatoires de sortie anticipée de cette année devraient toutes se sentir bien avant la saison prochaine.

Les Bills ont l’espace pour ajouter des armes et garder leurs plus grands agents libres

Josh Allen s’améliore et c’est énorme. Le quart-arrière de deuxième année des Bills a terminé la saison 2019 avec 3 089 verges par la passe, 20 touchés et neuf interceptions tout en se précipitant pour 510 verges et neuf touchés. Tous ses nombres de passes étaient meilleurs que dans sa saison recrue, avec son pourcentage de réussite sautant six points et son classement passant de 67,9 à 85,3.

Il a eu sa part de moments difficiles, surtout quand il a essayé d’en faire trop – comme dans la défaite en séries éliminatoires contre les Texans quand il a perdu un échappé critique et en a presque eu un autre. Mais les points positifs l’emportent sur les points négatifs, et Allen semble être ou peut devenir le quart-arrière de la franchise.

Dernière intersaison, Buffalo a pris de bonnes décisions en ajoutant John Brown, Cole Beasley et Devin Singletary pour aider Allen. Maintenant, les Bills pourraient utiliser un frappeur à domicile pour Allen et l’infraction en constante expansion. Lorsque les Texans ont organisé leur retour avec une baisse de 16-0, les Bills avaient besoin d’un meneur de jeu, et personne n’a pu se démarquer. Un autre jeune joueur dynamique pourrait changer cela.

Il y a aussi un problème de l’autre côté du ballon. Les Bills se vantaient d’une défense agressive qui a donné 44 sacs et a terminé deuxième de la ligue en points autorisés, derrière seulement les Patriots. Cependant, deux de leurs meilleurs joueurs, Shaq Lawson et Jordan Phillips, devraient jouer en agence libre. Avoir des monteurs de lignes comme Ed Oliver, Jerry Hughes, Star Lotulelei et Trent Murphy aide, mais Lawson et Phillips se sont démarqués qui ont combiné pour 16 sacs en 2019.

Heureusement, les projets de loi ont beaucoup d’espace de plafond – près de 90 millions de dollars – pour tenir compte de certains de leurs départs potentiels. S’ils peuvent conserver ou remplacer au moins un de ces gars-là, il restera encore beaucoup à faire pour apporter une arme offensive tout en prolongeant certains de leurs jeunes joueurs.

Ce n’est pas nécessairement la fin pour Brady et les Patriots

Bien sûr, il est possible que Tom Brady prenne sa retraite ou qu’il aille ailleurs dans cette 75e année de sa carrière. Mais il semble plus probable que l’organisation des Patriots resterait avec le futur Temple de la renommée qui leur a apporté tant de succès. Ce n’est pas comme si la Nouvelle-Angleterre était dépourvue de talent en dehors du plus grand quart-arrière pour le faire non plus.

Julian Edelman est toujours aussi fort dans sa 12e saison dans la NFL, et une intersaison complète aux côtés du choix de première ronde N’Keal Harry 2019 et du vétéran Mohamed Sanu devrait grandement aider le corps receveur. Malgré cela, les Patriots devront faire appel à un autre receveur, sans parler d’une fin serrée pour prendre le relais de Benjamin Watson, qui a inefficacement remplacé Rob Gronkowski.

La ligne offensive pourrait utiliser un certain renforcement, bien qu’elle ait principalement besoin de tout le monde pour rester en bonne santé. Le centre All-Pro David Andrews a raté la saison avec une blessure et le plaqueur gauche Isaiah Wynn a été absent pendant huit matchs au début de la saison.

La plupart des problèmes offensifs peuvent être résolus en une seule intersaison. Faire en sorte que les récepteurs soient plus cohérents et cohésifs en tant qu’unité, plus l’aide en ligne offensive, fera une énorme différence. L’offensive de la Nouvelle-Angleterre sera toujours en forme si Brady revient.

Cela apporte des choses à la défense, où les Patriots sont toujours très bons. Ils ont mené la ligue dans le différentiel de chiffre d’affaires à plus-21, et leur seule faiblesse est vraiment la position de pointe. Il n’y a pas beaucoup de grands noms sur les accords qui expirent – Devin McCourty (32) et Jamie Collins (30) sont les principaux, et ils ont de bonnes chances d’être conservés ou remplaçables s’ils partent. Il y a toutes les raisons de s’attendre à ce que le candidat du joueur défensif de l’année, Stephon Gilmore, mène à nouveau le secondaire à la grandeur.

Les choses qui ont défini la défaite des Patriots contre les Titans en séries éliminatoires n’étaient pour la plupart que des erreurs. Brady avait un choix de six avec le match en jeu. Un gain de 38 verges au troisième trimestre a été anéanti par une pénalité inéligible pour les joueurs de champ. Harry et Edelman ont tous deux eu des chutes de clés. C’était un match moche, mais pas un qui crie «cette équipe est finie pour de bon».

Drew Brees + Michael Thomas = séries éliminatoires, toujours

Comme Brady, Drew Brees est sur le point de devenir un agent libre sans restriction cet intersaison. Contrairement à Brady, Brees n’a pas semblé ralenti par aucune mesure en 2019 (bien qu’il ait raté cinq matchs avec une blessure). Il devient plus efficace dans les dernières étapes de sa carrière, menant la NFL en pourcentage de réussite à chacune de ses trois dernières saisons. En 2019, Brees a complété 74,3% de ses passes avec 27 touchés contre seulement quatre interceptions en jouant en 11 matchs.

Bien qu’il ait bientôt 41 ans, Brees ne ressemblait pas à quelqu’un qui prévoyait de partir quand il a parlé aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match après la perte des Vikings.

Donc, si Brees est de retour, quelle est la plus grande préoccupation? D’une part, les saints doivent s’assurer qu’ils lui fournissent une sauvegarde capable, que ce soit toujours Teddy Bridgewater ou quelqu’un d’autre. Bridgewater sera un agent libre et après être allé 5-0 tout en remplaçant pour Brees, il pourrait être signé par une autre équipe pour concourir pour un emploi de départ.

Avec All-Pro Michael Thomas en tête de la ligue dans les verges de réception (1 725) et les réceptions (établissant un nouveau record de la NFL avec 149), la Nouvelle-Orléans a la combinaison QB-WR dont elle a besoin pour continuer à être une infraction parmi les 10 meilleures comme elle l’a été depuis 14 ans. saisons droites maintenant.

En défense, l’ordre suprême des Saints est de savoir qui ils peuvent garder avec un espace limité. Des gars comme Eli Apple, A.J. Klein, David Onyemata, Vonn Bell et P.J. Williams sont tous prêts à être des agents libres. Cependant, les joueurs de ligne défensive Marcus Davenport et Sheldon Rankins seront de retour en bonne santé après que des blessures les aient empêchés de participer aux séries éliminatoires.

Tant que Brees et Michael Thomas sont là, les Saints devraient se rendre aux éliminatoires. Dans l’ensemble, cependant, c’est une équipe très complète. Ils sont allés 13-3 et ils n’ont eu aucune déficience flagrante – au moins jusqu’à ce qu’ils rencontrent les Vikings en séries éliminatoires pour perdre un autre brise-cœur.

Les Eagles ont juste besoin d’aider Carson Wentz – et ont une meilleure chance de blessure

Eh bien, c’était une façon vraiment merdique de terminer la saison pour Carson Wentz. Le quart-arrière des Eagles a dû quitter lors de la deuxième possession de sa première apparition en séries éliminatoires après qu’un coup controversé de Jadeveon Clowney ait mis Wentz hors du jeu.

Même si Wentz avait été blessé à la fin des deux saisons précédentes, il est injuste de le qualifier de sujet à blessures après ce coup. C’est aussi plutôt inutile: Philadelphie est attachée à son quart-arrière de franchise, qui a guidé l’équipe vers quatre victoires consécutives malgré une attaque décimée par les blessures.

À la fin de la saison, les trois meilleurs récepteurs des Eagles ont été blessés, le tableau de profondeur des coureurs a été épuisé, et même l’ailier serré Zach Ertz n’était toujours pas récupéré à 100% d’un rein lacéré.

Dans les séries éliminatoires, les Eagles manquaient deux partants le long de la ligne offensive, et leur corps de réception était composé de joueurs qui avaient récemment été promus de l’équipe d’entraînement. Pourtant, ils avaient encore une chance de battre les Seahawks même avec le remplaçant Josh McCown, âgé de 40 ans, au poste de quart.

Cette intersaison, l’accent sera mis sur l’obtention d’aide aux postes clés. Ils ont besoin d’un récepteur qui change la donne avant tout. Alshon Jeffery est bon, mais il vient de subir une opération au pied et vient de connaître une saison décevante. Nelson Agholor frappe à l’agence libre. DeSean Jackson a prouvé qu’il lui restait encore quelque chose dans le tank, même s’il a 33 ans et n’a joué que trois matchs.

Après cela, les Eagles pourraient utiliser un cornerback haut de gamme et une autre profondeur défensive. En tout, cette équipe a cependant beaucoup de bonnes pièces. Ce que les Eagles doivent faire plus que tout, c’est comprendre pourquoi tant de talents ont eu du mal à gagner des matchs avant même que les blessures ne commencent à s’accumuler.

Pourtant, le fait qu’ils aient fait preuve de résilience pour se rendre aux séries éliminatoires est quelque chose sur lequel ils peuvent accrocher leur chapeau.

Philadelphie a remporté le NFC East contre Dallas, qui sera également sa meilleure compétition la saison prochaine. Les Cowboys peuvent éprouver des difficultés croissantes avec le nouvel entraîneur Mike McCarthy, ou il pourrait les transformer en concurrent. Quoi qu’il en soit, les Eagles devraient être en mesure de revenir aux séries éliminatoires la saison prochaine … s’ils peuvent rester en bonne santé.