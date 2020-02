Pourquoi les chefs OC Eric Bieniemy devraient et ne devraient pas prendre le travail du Colorado

Eric Bieniemy, malgré sa réputation de l’un des meilleurs assistants du football ces dernières années, ne sera pas entraîneur-chef de la NFL en 2020. Il pourrait cependant être un collégial.

Le coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City a émergé en tant que candidat entraîneur à son alma mater après que l’ancien entraîneur-chef de l’Université du Colorado, Mel Tucker, a quitté le programme pour remplacer Mark Dantonio à la Michigan State University. Selon Mike Klis de 9 News Denver, les Buffaloes ont tendu la main à Bieniemy dans l’espoir de le ramener au collège où il a couru pour 3 940 mètres en tant que tailback. Il a également passé les saisons 2011 et 2012 comme OC du programme.

C’est une offre intéressante. Bieniemy a été un coordinateur de grande valeur au cours des deux dernières saisons après avoir gravi les échelons de son poste d’entraîneur des running backs de Kansas City. Ses infractions se sont classées respectivement deuxième et quatrième des scores en 2018 et 2019. Sa créativité a été primordiale pour la victoire des Chiefs au Super Bowl 54.

Malgré un curriculum vitae empilé, il n’a pas été sérieusement considéré pour un poste d’entraîneur-chef professionnel. Un déménagement au Colorado l’éloignerait des projecteurs de la NFL, mais lui donnerait également la chance de porter son ancien programme à de nouveaux sommets tout en se révélant un entraîneur polyvalent. Quelques saisons à Boulder pourraient augmenter sa valeur et ouvrir la voie à un accord de 70 millions de dollars comme celui que Matt Rhule a obtenu après avoir transformé Baylor. D’un autre côté, cela pourrait ternir son héritage et le pousser hors des recherches de coaching de la NFL à l’avenir.

Passer à l’emploi supérieur du Colorado serait un gros risque pour Bieniemy. Est-ce celui qu’il devrait prendre?

Pourquoi Bieniemy devrait prendre le travail du Colorado

C’est un travail d’entraîneur-chef. Si Bieniemy en a marre du manque de respect discret qui vient de passer dans les recherches de coaching de la NFL, il peut quitter le navire et appeler ses propres coups avec un retour aux Buffaloes. Cela lui donnerait l’opportunité de prouver qu’il est capable du rôle qui lui a été laissé à plusieurs reprises au cours des deux dernières saisons.

Il obtiendrait une augmentation. Bien qu’il gagne de l’argent solide en tant qu’assistant à Kansas City – bien que le montant ne soit pas divulgué – il gagnerait presque certainement une augmentation significative dans un poste d’entraîneur-chef. Tucker a gagné 2,675 millions de dollars au cours de sa seule saison au Colorado. Bieniemy serait une location plus prestigieuse et pourrait exiger un salaire de départ encore plus élevé.

C’est le Colorado, ce qui signifie qu’il n’a rien à perdre. Ce n’est pas l’équipe de championnat national que Bieniemy a joué en 1990. Les Buffaloes sont une équipe de Power 5 Conference avec peu d’attentes. Ce programme autrefois fier n’a connu qu’une seule saison gagnante depuis 2005.

Le seuil de réussite à Boulder est assez bas. Tout ce que Bieniemy aurait à faire pour améliorer sa réputation serait de rendre le bol du Colorado éligible tout en guidant une attaque créative capable de gagner des tirs de barrage contre les équipes Pac-12. Une saison de huit victoires et une victoire au Foster Farms Bowl pourraient suffire à le propulser en tête des futures listes de souhaits.

Enfer, Tucker est allé 5-7 dans sa seule saison avec l’école, puis a échoué vers le haut à l’emploi du Michigan State (et, en quelque sorte, un chèque de paie annuel de plus de 5,4 millions de dollars).

Il aurait une meilleure sécurité d’emploi chez son alma mater. Le Colorado a traditionnellement donné aux entraîneurs qui ont montré des signes de vie une longue laisse en ce qui concerne les tirs. Mike MacIntyre est allé 8-27 dans ses trois premières saisons à Boulder et était toujours retenu pour une quatrième. Son mandat a duré un peu moins de six ans grâce, en partie, à une victoire de 10 victoires en 2016. Dan Hawkins n’a eu qu’une seule apparition dans un bol et aucune saison gagnante en tant qu’entraîneur-chef des Buffaloes, mais n’a toujours pas été éliminé jusqu’à la fin de sa cinquième année.

Tout ce que Bieniemy peut avoir à faire pour garder son emploi dans le Colorado est de produire quelques apparitions au bol au cours de ses cinq premières saisons. Tant qu’il n’est pas horrible – voir les équipes Jon Embree pour lesquelles Bieniemy a servi comme OC en 2011-12 – il aura probablement l’occasion de rester dans la majeure partie des années 2020.

Pourquoi Bieniemy ne devrait pas prendre le travail du Colorado

Patrick Mahomes n’est pas un buffle. L’appel de jeu de Bieniemy est superbe à travers l’objectif d’un quart-arrière unique. Le Colorado n’a pas cela. Steven Montez a jeté pour plus de verges par la passe que quiconque dans l’histoire de l’école, mais il est prêt à obtenir son diplôme ce printemps. Cela laisse la position entre les mains de recrues trois étoiles Tyler Lytle (redshirt junior), Blake Stenstrom (redshirt sophomore) ou Brendon Lewis (vrai étudiant de première année). Ils ont neuf passes NCAA entre eux.

Laviska Shenault Jr. et Tony Brown ne sont plus des buffles. Une grande partie du succès de Montez est venue d’un corps de réception sous tension qui a trouvé des moyens de déplacer les chaînes au cours des deux dernières saisons. Shenault a utilisé son temps à Boulder pour se transformer en un choix potentiel de première ronde pour 2020. Brown a décollé en 2019 avec 56 captures et six touchés au total. Remplacer l’un ou l’autre sera difficile. Les stratégies que Bieniemy a déchaînées sur la NFL pourraient ne pas fonctionner aussi bien sans les cibles de niveau Tyreek Hill ou Travis Kelce en aval.

Qui veut passer tout ce temps dans les salons des recrues? La plus grande différence entre les emplois d’entraîneur FBS et NFL est le temps passé sur la piste de recrutement. Bieniemy sera chargé de retrouver les athlètes de premier ordre du lycée et de les convaincre de jouer au football pour un programme avec zéro championnat Pac-12 et un seul match de bowl depuis 2007. Au lieu de consacrer toute son attention au développement de son infraction, il ” Je vais devoir parler gentiment aux recrues et à leurs parents pendant l’intersaison.

Le Colorado n’attire pas l’attention des médias sur les chefs. Le champion en titre du Super Bowl et son attaque explosive seront au centre de plusieurs émissions nationales de la NFL en 2020. Les Buffaloes, qui sortent d’une saison 5-7 et jouent la plupart de leurs matchs sur la côte ouest, ne le feront pas. Quitter Kansas City signifie probablement céder une partie de l’attention que Bieniemy a mérité ces deux dernières années. Il peut être un poisson moyen dans un grand océan d’entraînement, ou un gros dans un lac de bonne taille.

Il n’est probablement qu’à un an d’un poste d’entraîneur-chef de la NFL. Pourquoi ne pas attendre? Le battage médiatique de Bieniemy se construit depuis deux ans. Son plan de match du Super Bowl stellaire a soulevé la question légitime de savoir pourquoi il n’est pas encore entraîneur-chef. Une autre saison réussie à Kansas City – qui semble probablement due aux Mahomes de tout cela – ne ferait que renforcer sa revendication en tant que meilleur candidat entraîneur disponible sur le marché. Cela pourrait également déclencher une guerre d’enchères potentielle qui doublerait (ou plus!) Son salaire potentiel dans le Colorado. S’il peut simplement maintenir le statu quo pour l’infraction des Chiefs en 2020, il envisage probablement un poste de haut niveau en 2021 (Quoi de neuf, Lions?).

Le succès en tant qu’entraîneur d’université ne garantit rien dans la NFL. Promouvoir les entraîneurs-chefs de la NCAA auprès des pros est un jeu d’enfant. Le record de Nick Saban comme entraîneur-chef de la NFL est de 15-17. Bobby Petrino est allé 3-10 avant d’abandonner les Falcons. L’attaque amusante de Steve Spurrier a atteint 12-20 à Washington.

Alors que d’autres comme Pete Carroll (qui a décemment entraîné les Patriots, ont été licenciés, puis ont reconstruit son image à l’USC avant de sauter aux Seahawks) et Barry Switzer ont remporté les Super Bowls, la transition du collège aux pros a été fragile pour la plupart des entraîneurs en chef . Bieniemy pourrait relancer le programme du Colorado au cours des cinq prochaines années et cela ne bougera peut-être pas beaucoup l’aiguille pour les employeurs potentiels.

Bieniemy a pris presque toutes les bonnes décisions lors de son passage de deux ans à jouer sous Andy Reid pour les champions du Super Bowl 54. Maintenant, il en a encore un à faire – et son choix dictera comment son avenir se déroule.

Cela pourrait bien être la décision la plus difficile de sa carrière. Son alma mater lui a demandé de fermer le cercle, passant de l’étoile en courant à l’entraîneur-chef afin de ramener le Colorado à la proéminence. Mais cette décision pourrait finalement l’empêcher de jouer un rôle d’entraîneur-chef dans la NFL, en 2021 ou au-delà.