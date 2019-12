Pourquoi les Seahawks ont besoin de ramener Marshawn Lynch pour les éliminatoires de la NFL

La saison NFL 2019 a été amusante, mais elle manquait à Marshawn Lynch.

L’une des personnalités les plus uniques de la ligue au cours de la dernière décennie n’a pas joué du tout cette année après avoir joué son contrat avec les Raiders. Mais il est toujours un peu occupé. Il a aidé à lancer une ligue de football en salle à Oakland et a distribué du tequila aux fans des Raiders plus tôt en décembre.

Mais maintenant – juste à temps pour les séries éliminatoires – Lynch pourrait faire son retour sur le terrain de football. Mieux encore, ce sont les Seahawks qui envisagent de signer Lynch. Il a fait deux Super Bowls avec Seattle et est passé à la célébrité.

Comme Pete Carroll, je pense que l’idée est «vraiment géniale».

Pete Carroll sur @ 710ESPNSeattle confirme que Marshawn Lynch s'envole pour le rencontrer #Seahawks, "il y a de très bonnes chances" qu'il re-signe. "Je pense que c'est vraiment génial." Pense Lynch "Peut-être qu'il lui reste 4 ou 5 matchs."

C'est en marche.

– Gregg Bell (@gbellseattle) 23 décembre 2019

Selon Ian Rapoport de NFL Network, cette décision semble proche de la conclusion d'un accord. Les Seahawks y réfléchissent après avoir subi une tonne de blessures au porteur de ballon. Rashaad Penny a été placé sur une réserve blessée alors qu'il déchirait son LCA en décembre, et devrait être rejoint bientôt par Chris Carson (fracture de la hanche) et C.J. Prosise (bras cassé). Avec Lynch, les Seahawks envisagent également une réunion avec Robert Turbin.

Seattle doit trouver quelque chose avant un match crucial de la semaine 17 contre les 49ers qui décideront de la NFC West. Lynch pourrait potentiellement être à bord pour ce match de football dimanche soir à gros enjeux, ainsi que pour les séries éliminatoires qui suivent.

Peu de running backs sont bons à 33 ans, mais les Seahawks doivent ramener Lynch. C'est trop amusant d'une idée pour que ça n'arrive pas.

Marshawn Lynch est une touche de personnalité toujours bienvenue

La prochaine génération de quart-arrière est arrivée dans la NFL et c'est une explosion. Les séries éliminatoires n'ont pas besoin d'un autre personnage, mais bon, cela ne fait certainement pas de mal.

Peut-être que nous aurons une soirée dansante Lynch:

Peut-être qu'il prendra une douche Skittles après avoir marqué un touché:

Nous pourrions même avoir une autre conférence de presse classique qui implique que Lynch ne répond à aucune question et rend les écrivains sportifs furieux:

À sa retraite, Lynch a exploré le désert en France avec Bear Grylls et a fait du vélo autour de l'Écosse pour distribuer des quilles. C'était amusant à regarder aussi, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de retrouver Lynch dans une équipe éliminatoire.

Les séries éliminatoires de la NFL pourraient également utiliser une dose de mode Beast

Seattle a des souvenirs amusants de Lynch en séries éliminatoires. Le plus emblématique a été sa course «Beast Quake» en janvier 2011. Les Seahawks étaient de gros outsiders contre les Saints après avoir grimpé en séries éliminatoires avec un dossier de 7-9.

Dans une course dévastatrice, Lynch a traversé à peu près tous les joueurs de la défense de la Nouvelle-Orléans pour un touché de 67 verges. La foule des Seahawks était si enthousiaste pendant la course qu'une activité sismique a été enregistrée près du stade.

En 11 matchs éliminatoires en carrière – tous avec les Seahawks – Lynch a enregistré 937 verges et neuf touchés. Ces deux marques sont parmi les 10 meilleures de tous les temps.

Ce n'est pas une garantie que Lynch est toujours ce joueur. Il a maintenant 33 ans et n'a couru que 376 verges lors de sa dernière saison à Oakland avant que son année ne soit interrompue par une blessure à l'aine. Mais si Lynch est en forme, il bénéficie également d'un bilan de santé propre et de jambes fraîches. Le reste de la ligue a connu 15 matchs de bosses et d'ecchymoses.

Si Lynch peut recréer une partie de sa vieille magie et déchirer certaines défenses en janvier, ce sera un régal pour nous tous. Qui sait, peut-être que les Seahawks feront l'impossible et gagneront un match ou deux de façon convaincante.