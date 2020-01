Pourquoi les travailleurs de l’aéroport de Miami font une grève de la faim pendant la semaine du Super Bowl

“Nos membres travaillent pour gagner leur vie”, a déclaré DeMaurice Smith, un cadre de la NFLPA, aux travailleurs qui manifestaient lundi matin à l’aéroport de Miami. «Ce sont eux qui se cassent le dos, ce sont eux qui se cassent les mains, ce sont eux qui travaillent. Nous travaillons. Ce sont des gestionnaires, nous travaillons. “

Smith tentait de contrer une idée fausse commune: que les syndicats d’athlètes n’exigent pas ou n’offrent pas le même type de solidarité que celui des grands syndicats de travailleurs à faible revenu, comme les syndicats d’enseignants, les syndicats de travailleurs de la santé ou, dans le cas d’UNITE HERE – le syndicat derrière la manifestation – les travailleurs de l’hôtellerie, des transports et de la fabrication à travers le pays Il a pris la parole pour soutenir l’escalade publique actuelle d’UNITE HERE, un jeûne de six jours à l’aéroport de Miami par des employés de la restauration aérienne qui se battent pour un salaire équitable et des soins de santé depuis plus d’un an.

«Lorsque des gens comme la NFLPA viennent nous soutenir et faire le parallèle entre notre situation critique et ce que les joueurs eux-mêmes traversent, cela montre qu’en fin de compte, cela continue de prendre le dessus sur le patron», explique Diana Hussein, spécialiste des communications. à UNITE ICI.

“Cette semaine, nous serons à l’une des plus grandes fêtes du monde”, a déclaré Smith à la foule. «Mais derrière chaque fête et chaque vol, il y a des gens qui travaillent juste pour mettre de la nourriture sur la table de leur famille. Aux Américains, qui font la navette à Miami pour le Super Bowl, honte à vous de ne pas fournir un salaire décent. »

Miami est une plaque tournante d’American Airlines et American est l’un des plus gros clients de la société de restauration LSG Sky Chefs, dont les 20 000 employés au niveau national sont représentés par UNITE HERE. Cela signifiait que la semaine du Super Bowl était le moment idéal pour les travailleurs de faire pression sur la compagnie aérienne et son sous-traitant, qui ont réussi à contourner les récentes ordonnances sur le salaire décent pour les travailleurs de l’aéroport de Miami.

Les employés de LSG Sky Chefs gagnent 10 $ de l’heure avec environ 100 $ par semaine déduits s’ils veulent avoir accès à une couverture santé (qui est elle-même insuffisante). Selon UNITE HERE, 48% des employés de la société à Miami dépendent des programmes de soins de santé financés par le gouvernement pour eux-mêmes ou leurs enfants, le tout alors que les États-Unis affichent plus d’un milliard de dollars de bénéfices annuels. Le syndicat fait pression pour que les employés de LSG Sky Chefs reçoivent un salaire minimum national de 15 $.

UNISSEZ ICI des manifestants à jeun à l’aéroport international de Miami.

“Les gens viennent ici pour le Super Bowl pour faire la fête et s’amuser – pour les paillettes et le glamour”, explique l’un des jeûneurs, Ibis Boggiano, un immigrant cubain de 52 ans qui vit à Miami, parlant par l’intermédiaire d’un traducteur. «Nous voulons que les gens comprennent la réalité de ce que signifie vivre ici – les luttes que nous traversons chaque jour.»

Boggiano travaille pour LSG Sky Chefs depuis deux ans et demi, préparant des repas chauds à servir dans les avions. Le paiement de son loyer et de ses factures n’a cependant pas été plus facile, ce qui la relie aux huit autres jeûneurs qui ont installé un campement au Terminal D de l’aéroport de Miami.

Leur situation financière est devenue si désastreuse qu’ils ont choisi de passer six jours à ne consommer que de l’eau, à dormir sur des lits de camp au niveau local. Boggiano et ses camarades manifestants, dont certains ont voyagé d’aussi loin que San Francisco et Minneapolis, espèrent que voir la juxtaposition entre un groupe de travailleurs mettant littéralement leur corps en danger et le joyeux polonais d’une ville mettant un énorme , une subvention publique forcera les gens à prêter attention aux conditions de travail injustes auxquelles ils sont confrontés.

“Je n’ai jamais rien fait de tel, jamais de ma vie”, ajoute Boggiano. “C’est vraiment dur. Mais je le fais parce que je dois le faire; nous allons durer jusqu’au sixième jour. Je suis ici et je ne vais pas abandonner. “