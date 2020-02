Pourquoi les Warriors ont eu raison de tenter leur chance sur Andrew Wiggins

Andrew Wiggins aux Golden State Warriors? Personne n’aurait pu s’y attendre au début de la journée.

Pourtant, honnêtement, plus vous y pensez, mieux c’est.

Jeter des récits – peu importe la quantité de vérité qu’ils contiennent – mis à part un instant, il y a la place évidente pour Wiggins au petit attaquant à côté du meneur Stephen Curry et du tireur Klay Thompson si vous pensez à lui comme remplaçant le départ de Kevin Durant ou Andre Iguodala (même Harrison Barnes, à toutes fins utiles). D’Angelo Russell, échangé aux Timberwolves du Minnesota dans le cadre d’une superproduction qui a choqué toute la ligue, a toujours été perçu comme un ajustement maladroit lorsque les Splash Brothers sont revenus de leurs blessures respectives.

Un garde combo qui aurait forcé Thompson à glisser vers l’avant, le manque relatif de taille de Russell à 6 pieds 5 pouces était également une dynamique intéressante pour une équipe qui a utilisé la longueur à son avantage au cours des dernières années. Que leur attaquant soit Durant, Iguodala ou Barnes, le potentiel défensif de Golden State reposait autant sur le talent que sur la longueur.

Wiggins est loin d’être un défenseur d’élite mais a été aussi concentré sur cette fin cette saison que n’importe quel moment de sa carrière et se tenant à 6 pieds 8 pouces avec une envergure de 7 pieds (tout en étant tout à fait l’athlète) ne fait pas de mal à l’équipe la défense.

Offensivement, ses prouesses de score, y compris le volume (il est en moyenne de 22,4 points par match) et le score de confort à trois niveaux comme son prédécesseur immédiat au petit point d’attaque de départ (Durant).

Son efficacité, en raison de ce qui est parfois surprenant dans la sélection de coups, laisse souvent beaucoup à désirer, même s’il a tiré au moins 44,4% du terrain au cours de trois de ses six saisons. Pourtant, les Warriors n’ont pas à s’en soucier autant quand Curry et Thompson reviennent en raison de la gravité qu’ils ont au-delà de l’arc et de l’attention défensive qu’ils suscitent, ce qui devrait suffire à laisser à Wiggins de nombreuses opportunités individuelles.

Arrêtez-moi quand vous voyez un inconvénient.

Ce serait différent si l’équipe cherchait Wiggins à être l’option numéro un (ou 1B) lorsqu’il était en pleine santé, comme Durant l’était pendant son mandat chez les Warriors. Cependant, il sera la troisième option de l’équipe (ou un 2B).

Bien qu’il ait probablement le ballon dans ses mains autant que Thompson la plupart du temps, c’est encore plus dû au fait que le tireur d’élite n’a pas besoin d’avoir le ballon dans ses mains longtemps pour faire un panier. De plus, alors qu’il améliore sa prise de décision par rapport aux années passées et enregistre en moyenne un record de 3,7 passes décisives par match cette saison. Maintenant dans une équipe connue pour mettre l’accent sur le mouvement du ballon et avec une culture de championnat réputée, le rôle potentiel de Wiggins est encore moins préoccupé.

Il est bien connu que Wiggins n’a pas encore été à la hauteur des attentes élevées placées sur lui après avoir été sélectionné avec le premier choix global en 2014. Il pourrait ne jamais être à la hauteur de ces attentes pour être le plus grand joueur depuis LeBron James ou Kobe Bryant.

Néanmoins, il est extrêmement talentueux et a encore beaucoup de potentiel. Lorsqu’il y a des questions sur ses efforts constants, il est difficile de l’imaginer adopter une approche irréfléchie avec la dernière équipe de la dynastie de la ligue et avec des coéquipiers comme Draymond Green exigeant la grandeur de ses frères d’armes.

Cela dit, le commerce est incroyablement intéressant parce que les Warriors ont acquis un choix de repêchage dans le repêchage de la NBA 2021 (les trois premiers protégés) et possèdent leur propre choix de repêchage qui pourrait figurer parmi les trois premiers du repêchage de la NBA 2020. En d’autres termes, Golden State est en bonne position pour retourner sur le trône de la NBA et reprendre ses chemins dynastiques.

Cette saison a été loin de ce qu’un fan des Warriors voulait voir, mais avec le déménagement de jeudi pour Wiggins, Golden State a fait un geste astucieux qui devrait avoir la Bay Area très excité pour leur avenir imminent.

