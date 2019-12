Pourquoi Luka Doncic et Kristaps Porzingis sont un match parfait

Luka Doncic et Kristaps Porzingis seront un duo pour les âges. Les Mavericks de Dallas génèrent 114,1 points pour 100 possessions lorsque les deux partagent la parole, et sur les 102 paires qui ont joué au moins 600 minutes cette saison, seulement quatre sont plus efficaces.

Cela est dû à une variété de facteurs, mais se résume à la façon dont leurs talents individuels, une fois par génération, sont intrinsèquement harmonieux. Ils possèdent une vision, une anticipation, une portée épouvantable et commencent à se faire confiance dans un système spacieux et fluide. Nous sommes toujours au rez-de-chaussée de ce qu'ils peuvent faire ensemble, et ils se sont déjà aidés mutuellement plus que tous les autres coéquipiers de la liste. Ils coupent, repèrent et bouclent les écrans sur la même longueur d'onde.

Mais il y a un élément essentiel de leur partenariat qui n'a pas encore fleuri, même si nous avons vu des aperçus ici et là: le pick-and-roll. C’est l’action à deux les plus élémentaires et la plus courante du sport. C'est aussi son plus fertile. Finalement, Doncic et Porzingis auront plus de possibilités d'éclairage qu'il fonctionne que tout autre tandem de la ligue.

Doncic, un candidat MVP de 20 ans qui réécrit l'histoire à chaque fois qu'il monte sur un terrain de basket, est déjà l'un des passants les plus affirmés et les plus intelligents de la ligue. Il sait quand le bouger et quand tirer. Les coéquipiers ouverts ne sont pas ouverts très longtemps quand il a le ballon, et toutes les aspirations de Dallas – grandes et petites – commencent par l'effroi qui se répercute sur les adversaires chaque fois qu'il appelle un écran de balle.

Plus souvent qu'autrement, son partenaire sera un homme de roulement athlétique comme Dwight Powell ou Maxi Kleber, avec Porzingis repérant dans le coin, soit prêt pour un trois ouvert ou une balade le long de la ligne de base pour se rendre disponible pour le dépôt. Mais lorsque le vérificateur de Doncic est un tireur d'élite de 7 pi 3 avec une portée de 30 pieds et un premier pas mortel, la peur se transforme en futilité. Sur le papier, il est difficile de penser à un partenaire pick-and-roll plus idéal pour quelqu'un qui a l'instinct de Doncic. Porzingis peut en toucher trois et atteindre plus haut que celui qui le garde pour entasser un lob. Il est déjà assez difficile d'arrêter Doncic seul, et encore moins dans une situation comme celle que vous êtes sur le point de voir:

Regardez la tête de PJ Tucker. Il craint que Doncic ne descende, mais sait également que Porzingis (sa mission d'origine) galope à travers un espace ouvert vers la peinture. C'est soit un lob, soit un lay-up. Il n'y a pas de temps pour réfléchir, encore moins pour enfermer un géant. Les options pour les ralentir en même temps sont rares.

Leur menace collective peut également être subtile, c'est-à-dire lorsqu'elle devient encore plus puissante. Même le talent le plus prodigieux a besoin d'espace pour trouver son plafond, et Porzingis donne à Doncic exactement cela.

Voici le début d'un écran décalé contre les Lakers de Los Angeles, avec Anthony Davis et JaVale McGee serrés contre Porzingis et Powell. Tout le monde s'attend à ce que Doncic commence la possession en utilisant les deux écrans, mais à la place, il explose dans l'autre sens. Davis (peut-être le meilleur défenseur vivant actuellement) est hors de position à cause de la gravité de Porzingis.

S'appuyer sur une seule action alors qu'il y en a autant n'est pas intelligent, peu importe qui est impliqué. Et comme l'entraîneur-chef des Mavericks Rick Carlisle l'a expliqué dans un récent épisode du Lowe Post, avoir Doncic et Porzingis unir leurs forces dans un pick-and-roll pourrait embourber une infraction qui a été à peu près la meilleure de l'histoire de la NBA sans elle. Les défenses peuvent basculer puis forcer Dallas à s'isoler, ce qui génère des tirs relativement inefficaces, comme celui ci-dessous:

Porzingis, âgé de 24 ans, n'est pas un monstre dans le poteau en ce moment, et tirer sur deux adversaires par-dessus est une victoire pour la défense. Mais une fois qu'il sera en meilleure santé, plus à l'aise et un peu plus disposé à infliger une punition sur le bloc, une nouvelle dimension sera ajoutée à l'attaque de Dallas. Pour un aperçu de ce à quoi cela pourrait éventuellement ressembler, regardez comment les Timberwolves du Minnesota réagissent après avoir changé de pièce ci-dessous. Kleber obtient un trois grand ouvert parce que Jordan Bell est poussé à aider sur le post-up de Porzingis à travers la peinture.

De plus, il n'y a que tant de défenseurs vivants (comme, peut-être deux ou trois) qui peuvent déranger Porzingis et Doncic de la même manière. Les deux – en tant qu'êtres humains très grands et incroyablement qualifiés – peuvent tirer, conduire et passer. Changez à vos risques et périls. Si vous préférez qu'un grand homme garde Doncic dans l'espace au lieu de le blitzer pour forcer une passe, faites-le. Mais Porzingis prouve cette dernière option avec son tir.

Sur les commutateurs, eh bien, Doncic sera Doncic. (Défense 101: ne tournez jamais le dos à un des cinq meilleurs joueurs, comme Rondo le fait ci-dessous.)

En demi-terrain, un pick-and-roll Luka-Kristaps mettra inévitablement la défense en échec. En transition, lorsque Porzingis définit un écran de glissement, c'est un échec et mat. Qu'il roule:

Ou reste immobile:

Doncic peut dominer dans presque tous les contextes et n'a pas besoin de cette action particulière pour ressembler à la seconde venue. Mais ce qu'il finira par faire, en particulier dans les séries éliminatoires, c'est de donner aux Mavs une séquence sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour les guider contre à peu près n'importe quelle stratégie défensive actuellement en pratique. (Imaginez à quel point ce sera imparable une fois que Porzingis commencera à installer des écrans à 40 pieds du bord, déployant un tapis rouge pour que Doncic puisse danser dans une situation 4 contre 3. Les options sont infinies.)

L'offensive de Dallas est déjà un mastodonte, mais quel que soit le plafond qui existe, il sera brisé une fois qu'ils auront trouvé le moyen de placer leurs deux meilleurs joueurs dans un pick-and-roll. C'est la dernière chose absolue que leur adversaire veut voir.