Pourquoi l’USWNT forme ses équipes jeunes et seniors ensemble

La nouvelle directrice générale de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Kate Markgraf, est finalement suffisamment installée à Soccer House pour commencer à mettre en œuvre certaines de ses grandes idées, et elle a lancé une initiative majeure en janvier. Trois des groupes d’âge qui avaient des camps en janvier – l’équipe senior, les moins de 20 ans et les moins de 17 ans – ont profité de l’occasion pour se réunir en Floride au lieu de s’entraîner séparément.

Alors que l’USWNT a des équipes dans tous les groupes d’âge, des moins de 14 ans à la première équipe, les U-17 et U-20 sont considérés comme particulièrement critiques pour la santé du programme. Ces équipes jouent dans des Coupes du monde juniors et, par conséquent, leurs résultats sont étroitement liés à l’avenir de l’équipe senior.

“La vision de Kate est qu’elle veut que nous soyons plus intégrés”, a déclaré l’entraîneur des moins de 17 ans, Tracey Kevins, à SB Nation. «Elle veut que nous ayons la possibilité de collaborer et de partager des idées entre les groupes d’âge. Vous verrez plus de camps où les horaires ou les lieux sont similaires. “

«Je dois passer 45 minutes avec Vlatko [Andonovski]», A poursuivi Kevins. “Je ne vais pas révéler de secrets, mais dire:” Vous allez faire cela lors des qualifications de la CONCACAF, quel est votre raisonnement derrière cela, pourquoi faisait-elle cette action particulière? “Pour que nous ayons cette opportunité, nous je n’avais pas ça avant. “

Markgraf veut s’assurer que tous les entraîneurs des groupes d’âge ont autant d’occasions de collaborer que possible. “Quand il y a cette synergie, vous n’opérez pas sur une île par vous-même”, a-t-elle déclaré à SB Nation. “C’est énorme, quand vous savez que vous faites partie d’une communauté.”

La formation inter-équipes ne profite pas seulement au personnel d’entraîneurs, mais aussi aux jeunes joueurs. Les jeunes des programmes ont toujours eu l’occasion occasionnelle de s’entraîner avec l’USWNT senior, et Markgraf pense que c’était important dans sa propre ascension en équipe nationale.

“Je me souviens avoir été dans un camp où Mia Hamm entraînait”, a déclaré Markgraf. «Cela m’a époustouflé. Cela l’a rendu réel et tangible et non plus seulement une personne que j’ai vue à la télévision. “

Markgraf pense que le fait de se retrouver sur le même terrain avec des stars de l’équipe nationale senior rendra les jeunes joueurs plus affamés et plus confiants.

«Regarder quelqu’un qui vous ressemble ou qui a les mêmes compétences que vous. Où vous pouvez regarder et dire: «dans cinq ans, je serai plus grand et plus rapide, c’est à cela que je pourrais potentiellement ressembler», cela devient un peu plus réel », a déclaré Markgraf. “L’énorme fossé que vous avez pu percevoir se rétrécit lorsque vous réalisez que vous êtes plus proche que prévu.”

Le leadership derrière l’USWNT a changé de direction et a été considérablement restructuré au cours de l’année dernière. L’ancienne entraîneure de l’équipe nationale senior Jill Ellis n’est pas la seule personne importante à avoir évolué; le directeur technique April Heinrichs, le directeur de l’identification des talents B.J. Snow et l’entraîneur de l’équipe de jeunes Mark Carr sont tous partis pour saisir de nouvelles opportunités.

Certaines des responsabilités de Snow et Heinrichs seront transférées à Markgraf, et elle a embauché quatre entraîneurs pour les groupes d’âge les plus importants. Vlatko Andonovski a repris l’USWNT d’Ellis, Matt Potter a rejoint les moins de 23 ans de l’Université d’Oklahoma, l’ancien entraîneur-chef des Royals d’Utah, Laura Harvey, est désormais en charge des U-20 et Kevins a été promu parmi les groupes d’âge plus jeunes. pour reprendre les U-17.

Markgraf a déclaré qu’elle allait s’assurer que les équipes continueraient de se réunir au moins une fois par an, et a déjà demandé à l’administration du football américain d’examiner les sites pouvant accueillir un camp avec toutes ses équipes.

Les différents groupes d’âge se sont réunis quand ils le pouvaient sous Ellis et Heinrichs, mais la fédération manquait de personnes dans des rôles administratifs clés comme Markgraf et le directeur technique Earnie Stewart pour organiser les camps et les rendre aussi productifs que possible. Avec une nouvelle structure du personnel en place, attendez-vous à un futur pipeline USWNT mieux organisé pour les jeunes.